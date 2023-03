Campagnestrijd toont aan: de liefde binnen Rutte IV staat onder druk

VVD-leider Mark Rutte bezoekt een snoepwinkel op de Frederik Hendrikstraat tijdens de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen. Beeld ANP

Een gebrek aan inzet kun je de partijleiders niet verwijten. Neem Caroline van der Plas: die was vorige week dinsdag op één avond te zien bij de talkshow Khalid & Sophie, Voetbal Inside en Shownieuws. En VVD-leider Rutte trok tijdens de eindsprint deze week in 24 uur langs twee tv-debatten, toen naar de ‘felle’ aanvallen van Johan Derksen bij Voetbal Inside, om 8 uur later aan te schuiven bij Goedemorgen Nederland. De partijleiders weten: er staat wat op het spel.

Tussentijdse verkiezingen, in dit geval voor de Provinciale Staten, verworden altijd tot een soort referendum van het zittende kabinet. Reden ook voor VVD, D66, CDA en ChristenUnie om binnenskamers al in januari af te spreken: laten we elkaar op bijvoorbeeld het thema asiel niet te veel aanvallen, want krasse uitspraken in de campagne zouden het sluiten van compromissen – wat nu al lastig genoeg is – alleen maar verder bemoeilijken.

Hetzelfde ging (grotendeels) op voor het stikstofdossier: D66-fractieleider Jan Paternotte maakte er in het Radio 1-debat een nummer van dat het veel sneller de stikstofuitstoot wil reduceren dan coalitiepartners CDA en CU, maar verder werd het niet-aanvalsverdrag nageleefd. Er zijn immers al genoeg crises (wonen, stikstof, asiel, Gronings gas, Toeslagenaffaire) waar de partijen samen mee aan de slag moeten.

Favoriete tegenstander

Veel liever kozen de coalitiepartijen hun eigen favoriete tegenstander. Zo trachtte de VVD tevergeefs de campagnekoers te sturen door een tweestrijd met PvdA/GroenLinks uit te lokken. De VVD kwam op haar beurt geen vijanden tekort: de SP stond klaar de ‘slechte plannen van Rutte’ te fileren en JA21 richtte zich op Rutte, om hem straks in de Eerste Kamer ‘naar rechts te trekken’. “Anders zit hij na de verkiezingen weer met een speentje in zijn mond bij GroenLinks en PvdA op schoot.”

Tegelijk ging de VVD de mogelijk grootste winnaar, BBB, juist uit de weg. Voor een debatje was volgens Rutte ‘vast geen tijd’. Hij wil Van der Plas zo min mogelijk podium geven, onder het motto: wat je aandacht geeft, groeit.

D66 nam BBB juist wel op de korrel. En vice versa, want zo kon de ‘gezond verstand’-politicus Caroline van der Plas mooi worden afgezet tegen de voor elitair versleten Sigrid Kaag. Andere pijlen van de BBB waren gericht op het CDA, omdat die partij voor straks bij de formaties geen breekpunt heeft gemaakt van de positie van de boeren. Caroline van der Plas zal niet meewerken aan het onteigenen van agrariërs, benadrukte ze: dan maar niet besturen in de provincies.

Stille winnaars en verliezers

Er zijn ook winnaars die zich minder in de kijker wisten te spelen. JA21, begonnen als nazaat van Forum voor Democratie, lijkt op eigen kracht zetels te gaan halen. De Partij voor de Dieren groeit stilletjes maar gestaag, terwijl ook de PVV lijkt te gaan winnen.

Daartegenover staan ‘stille verliezers’. Het CDA wist met een inhoudelijke antipolarisatiecampagne weinig aandacht te genereren en stevent andermaal op verlies af, terwijl ChristenUnie nog geen baat lijkt te hebben van de leiderschapswissel – Gert-Jan Segers eruit, Mirjam Bikker erin. Het geïmplodeerde Forum voor Democratie komt niet meer in de buurt van de enorme politieke aardbeving die het vier jaar geleden veroorzaakte door de grootste partij te worden; de partij is verbannen naar de marge. En de SP lijkt onder Lilian Marijnissen nu eens een verkiezing niet te verliezen, maar winst zit er waarschijnlijk evenmin in.

Gespannen verhoudingen

Als de aanvallen vanuit de oppositiepartijen op de regeringspartijen iets blootlegde, is het wel dat de interne verhoudingen gespannen zijn. Partijleiders Hoekstra (CDA), Rutte (VVD) en Kaag (D66) lieten doorschemeren dat ze allemaal rekening houden met een kabinetsval. Ofwel over stikstof, dan wel vanwege asiel. Rutte: “Je weet het nooit. Er komen spannende onderwerpen aan.” En Hoekstra zei dat een kabinetsval ‘de consequentie kan zijn’ van botsingen over stikstof. Kaag vulde aan: “Ik heb altijd gezegd: we doen het goed, of we doen het niet.”

Je kunt er een oproep in zien om te gaan stemmen, maar het was óók voor het eerst dat de partijleiders hardop zeiden wat er in Den Haag al langer gefluisterd wordt: dat hun onderlinge verschillen misschien onoverbrugbaar zijn. Als de peilingen uitkomen en de coalitiepartijen nog meer zetels inleveren in de Eerste Kamer, wordt de interne druk alleen maar groter.

Tegelijk geldt: veel stevige uitspraken in campagnetijd zijn een dag na de verkiezingen weer vergeten. Niemand kan verbaasd zijn als de VVD in provinciehuizen toch weer gaat besturen met PvdA en GroenLinks, zoals de afgelopen vier jaar al in zes provincies gebeurde. En schrik niet als er binnen de coalitie toch weer een compromis wordt gevonden, bijvoorbeeld op stikstof of asiel.