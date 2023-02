Campagne tegen schrijver Pim Lammers begon in kringen Forum voor Democratie

Demonstratie van het radicaalrechtse Civitas Christiana tegen een reclamecampagne van Suitsupply met zoenende mannen in Nijmegen, 2018. Actiegroep Gezin in Gevaar, die een voorname rol speelde bij het verspreiden van de beschuldigingen dat schrijver Pim Lammers pedofilie promoot, is onderdeel van Civitas Christiana. Beeld Marcel Krijgsman/ANP

Wie het spoor terug volgt bij de Werdegang van Pim Lammers, die na doodsbedreigingen af ziet van het schrijven van het gedicht voor de Kinderboekenweek, komt uit bij reactionair.nl. Die website biedt ruim baan aan uiterst conservatief gedachtegoed en ageert tegen alles dat riekt naar woke, multiculturalisme en ‘gendergekte’. Hier verscheen op 27 januari een artikel over Pim Lammers, waarin zijn werk tot ‘pedofiele fictie’ wordt bestempeld.

Het artikel over Lammers op reactionair.nl lijkt het startschot te zijn geweest voor de ophef: al snel gingen screenshots van zijn werk, aangehaald door reactionair.nl, rond op sociale media. Ze werden onder meer gedeeld door zangeres Monique Smit en actrice Kim Feenstra, die door hun bekendheid een relatief groot bereik hebben.

‘Camille Meloen’

Oprichter van reactionair.nl is Camille Scholtz, die onder zijn pseudoniem Camille Meloen schrijft op de site, bijvoorbeeld over de in zijn ogen onterechte kritiek op omroep Ongehoord Nederland. Onder zijn pseudoniem publiceerde hij eerder ook op de rechtse website De Dagelijkse Standaard en in De Dissident, het ledenblad van de jongerenorganisatie van Forum voor Democratie.

‘Camille Meloen’ duikt ook op in een in mei vorig jaar verschenen onderzoek van de Universiteit Leiden naar de wijze waarop politici van Forum voor Democratie (FvD) structureel antisemitische berichten op Twitter rondpompen. Zo retweette hij een account dat onder meer bericht over de vermeende oververtegenwoordiging van Joden ‘in de wereld van banken, media, politiek en academia’.

Scholtz is fractiemedewerker van FvD in de Tweede Kamer, bevestigt een woordvoerder van de fractie. Bij de raadsverkiezingen van vorig jaar stond Scholtz op plek 4 op de kieslijst van FvD in Ede, dat daar één zetel behaalde. Scholtz kreeg 29 voorkeurstemmen. Hij was maandag niet bereikbaar voor commentaar.

Corona-activisten

Ook actiegroep Gezin in Gevaar speelde een voorname rol bij het verspreiden van de beschuldigingen dat Lammers pedofilie promoot. Gezin in Gevaar begon vorige week een petitie tegen Lammers als schrijver van het kinderboekenweekgedicht. Dat vond onder meer weerklank bij (oud-)corona-activisten, die in Facebook- en Telegramgroepen met tot wel 80.000 leden opriepen de petitie te ondertekenen. Daar gaven tot maandagmiddag zeker 6800 mensen gehoor aan.

Gezin in Gevaar claimde dit weekend de terugtrekking van Lammers als een overwinning. Gezin in Gevaar is onderdeel van stichting Civitas Christiana, een radicaalrechtse, katholieke organisatie die mede dankzij internationale connecties over de nodige financiële slagkracht beschikt. In 2020 werd ruim 1,2 miljoen euro aan donaties geworven. Met behulp van zusterorganisaties voerde Civitas ook actie voor het behoud van Zwarte Piet en tegen abortus. Ook werd geprotesteerd tegen een reclamecampagne van Suitsupply met zoenende mannen.

Caleidoscopisch fenomeen

Qua ideologie schurkt reactionair.nl dicht tegen Civitas Christiana aan. “Er zijn wel verschillen,” zegt Jelle van Buuren, docent veiligheidsstudies aan de Universiteit Leiden en gespecialiseerd in complotdenken. “Reactionair.nl focust zich op de conservatief-reactionaire agenda, bij Civitas is meer ruimte voor complottheorieën over bijvoorbeeld corona. Vanuit die club lopen er lijnen naar de koffiedrinkers die tijdens de pandemie protesten organiseerde.”

Maar, voegt Van Buuren als disclaimer toe, ‘het is een caleidoscopisch fenomeen, dat constant in beweging is’. “Het zit vol overlappingen qua personen en ideeën, maar onder verschillende namen, met verschillende hoofdthema’s of grieven. En steeds als je denkt: ik snap hoe het in elkaar steekt, verandert het net weer een beetje van structuur.”

‘Fluisteraar’ van Baudet

Camille Scholtz is niet de enige link tussen reactionair.nl en FvD. De orthodox-katholieke schrijver Robert Lemm, die zichzelf met trots reactionair noemt, publiceerde een aantal keren op reactionair.nl. Eind 2019 werd hij in Het Parool geportretteerd als ‘fluisteraar’ van Thierry Baudet.

Lemm is regelmatig gastdocent op de zomer- en winterschool van FvD. Hij is ook een een geziene figuur op het YouTubecomplotkanaal Café Weltschmerz. Zijn boeken verschijnen bij De Blauwe Tijger, uitgeverij van de katholieke filosoof Tom Zwitser. Ook Baudets boek Het Coronabedrog is daar onlangs verschenen.