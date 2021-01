Cafés straks al 4 maanden dicht: ‘Dit is een nieuwe dreun’

Beeld ANP

Cafés en restaurants zijn al dicht sinds 15 oktober, met een verlenging van de lockdown met drie weken, houdt dat in dat de bedrijven straks bijna vier maanden lang gesloten zijn. “Het kabinet lijkt met een groter steunpakket te komen, daar zijn we erg benieuwd naar. Het is zeker nodig,” stelt een woordvoerder van KHN. “We strijden voor honderd procent compensatie, maar we weten niet welke van onze voorstellen worden overgenomen.”

Ook de horecaondernemers zien de hoge besmettingscijfers. “Die liegen er niet om. Maar we zijn nu al zo lang dicht, dit is echt ongekend. Het is een schrale troost dat alle maatregelen worden verlengd, we zijn dus niet zoals eerder de enige ondernemers die dicht moeten.”

Van der Valkhotels

Ondertussen luidt het Van der Valkconcern de noodklok. Want als de overheid niet snel met meer ondersteuning komt voor noodlijdende hotels, gaan er ondernemingen omvallen, zegt Freek van der Valk in een interview met Nieuwsuur dat zondagavond wordt uitgezonden. De Van der Valkdirecteur doet een uiterste oproep aan het kabinet: “Ik wil niet bedelen of zielig zijn, maar er gaan echt hotels omvallen als er niets wordt gedaan.”

Bij elkaar zijn de 74 Van der Valkhotels en de 14.000 werknemers het op een na grootste horecabedrijf van Nederland. Voor de coronacrisis gingen de zaken in de hotels, de restaurants en de zaalverhuur uitstekend. Maar in de huidige lockdown, waarbij ook restaurants in hotels dicht moesten, ligt bijna alles stil.