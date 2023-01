Café De Rab in Zuid na explosies gesloten op last van burgemeester Halsema

Bewoners van de Zeilstraat schrokken deze week twee nachten op rij wakker van explosies. Beeld ANP

Volgens de burgemeester levert het pand een gevaar op voor de openbare orde. Deze week vonden er twee nachten op rij explosies plaats voor het café en het belendende filiaal van bouwmachineverhuurbedrijf Boels. In december werd in de buurt van het café al een explosief aangetroffen, een jaar daarvoor werd de zaak meermaals beschoten.

Volgens de burgemeester leiden die incidenten tot veel onrust. In het sluitingsbevel schrijft Halsema dat er een concreet veiligheidsrisico is voor de bezoekers en omwonenden. De politie kan nog niet met zekerheid zeggen of de explosie voor het verhuurbedrijf was bedoeld of voor het café. Ze beschouwt de laatste optie wel als de meest aannemelijke.

Geen zuivere koffie

Zondagavond werd waarschijnlijk een brandbom naar het café gegooid, die een klein brandje voor de deur veroorzaakte. De schade bleef beperkt tot het portiek van het café. Bij de tweede ontploffing voor het verhuurbedrijf van maandagnacht sneuvelden de ruiten van het pand en raakte bij minstens één buurman een deur beschadigd.

Manager Miriam Wesselink (35) van het Boelsfiliaal zegt niet te weten of haar winkel doelwit was. Op de vraag of het café iets met de explosie te maken heeft, antwoordt Smail Ettalhaoui – advocaat van de eigenaar van café De Rab – dat er niet een verband vaststaat.

Uit een rondgang van Het Parool bij achttien buurtbewoners en ondernemers uit de straat bleek dinsdag dat velen zich al jaren onveilig voelen. Sluiting van het café was volgens een 55-jarige buurtbewoner, die net als veel anderen anoniem wil blijven, een ‘kwestie van tijd’. Een andere anonieme buurtbewoner beaamt dat. “Vanavond slaap ik in ieder geval niet thuis.”

“Wat daar gebeurt, is echt geen zuivere koffie,” zegt een ondernemer uit de straat. “Ik vrees voor de dag dat mijn ruiten aan diggelen zijn.” Een klant in haar zaak stemt daarmee in. “Er is altijd wat. Vaak zit er helemaal niemand binnen, soms staan er ineens dure auto’s met geblindeerde ramen voor de deur. Het lijkt geen normaal café.”

‘Erg geschrokken’

Om die reden besloot in ieder geval één bovenbuurman vorig jaar al te verhuizen. Dat overwegen meerdere bewoners, twee schakelden al een makelaar in. Het Boelsfiliaal was de laatste tijd dicht: vanwege personeelstekort, én omdat het voor medewerkers niet prettig is alleen in de zaak te staan. “Zeker niet als je hoort wat hier allemaal gebeurt,” zegt manager Wesselink.

Toch is het gevoel van onveiligheid niet bij iedereen bekend. Een medewerker van chocolatier Van Soest zegt blij te zijn in de buurt. “De eigenaar is bovendien heel aardig en komt vaak een bakkie doen,” zegt ze. Ook andere bewoners en winkeliers zijn te spreken over de uitbater van De Rab. “Hij is een heel aardige man,” zegt een buurvrouw. “Maar daar koop je weinig voor.”

Smail Ettalhaoui, advocaat van de uitbater, laat weten dat de eigenaar erg is geschrokken van het nieuws. Hij moest na de bekendmaking binnen één uur zijn zaak ontruimen en sluiten. Ettalhaoui zegt dat zijn cliënt bezwaar zal maken tegen het besluit.

