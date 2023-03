Buurtcoaches Nieuw-West en broer Nouri leren reanimeren voor plaatsing AED's: ‘Ik had dit veel eerder moeten doen’

Abderrahim Nouri, de broer van Abdelhak Nouri, kijkt toe bij de reanimatiecursus. Beeld Jennifer Gijrath

“Gaat het? Gaat het? Jij, in de zwarte trui, bel 112!” Een geneeskundestudent vouwt haar handen over elkaar en begint met reanimeren. Hoewel het slachtoffer ditmaal een pop is, is de urgentie meteen duidelijk voor de buurtcoaches in Geuzenveld.

Acht reanimatiepoppen liggen op een rij in het wijkgebouw aan de Nicolaas Ruychaverstraat. Vrijdagochtend krijgen buurtcoaches een cursus van de Hartstichting, waarin ze leren hoe ze een hartstilstand kunnen herkennen en hoe ze erop moeten reageren. Ze worden voorbereid op de eerste ‘Nouri-AED’, die in mei geplaatst wordt bij het sportveld waar Ajaxtalent Abdelhak Nouri opgroeide. De middenvelder kreeg in 2017 op twintigjarige leeftijd een hartstilstand tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk en kwam in coma te liggen.

De Amsterdamse wijk is een van de 34 plekken in Nederland waar de Nouri Foundation een kastje met een automatische externe defibrillator (AED) gaat plaatsen, een apparaat waarmee het hartritme hersteld kan worden bij een hartstilstand. De Hartstichting geeft advies over de locaties, zodat de AED’s bijdragen aan het verbeteren van het landelijke netwerk.

Hulp binnen 6 minuten

Jaarlijks krijgen zeventienduizend mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand, aldus de stichting. Hulp binnen zes minuten is cruciaal voor de overlevingskansen, maar het duurt vaak langer voor een ambulance aanwezig is. Weten hoe je moet reanimeren en een AED binnen vijfhonderd meter afstand kan dan het verschil maken.

Bijna zes jaar nadat zijn broertje Abdelhak getroffen werd door een hartstilstand, oefent ook Abderrahim Nouri borstcompressies en beademingen tussen de buurtcoaches. Het is de eerste keer dat hij een reanimatiecursus volgt. “Ik had dit eigenlijk veel eerder moeten doen, maar ik vond het een eng onderwerp door wat er met mijn broertje is gebeurd. Maar het is de realiteit en zoiets kan zo weer gebeuren. Dan is het heel belangrijk om te weten wat je moet doen.”

Minstens zo belangrijk als de apparaten zelf is de betrokkenheid van de buurt. “Mensen moeten weten hoe een AED werkt, anders hangt ie er maar,” zegt Abderrahim Nouri. Bij elke AED die de Nouri Foundation plaatst, geeft de Hartstichting vooraf een reanimatiecursus aan buurtcoaches. “Zij komen in aanraking met veel mensen in de buurt, zodat steeds meer mensen een cursus volgen en burgerhulpverlener worden.”

Meer AED’s in Nederland

Ook de Hartstichting benadrukt het belang van de buurt. “We stimuleren burgers en bedrijven om AED’s op te hangen en reanimatiecursussen te volgen,” zegt Marianne Spoelstra, programmamanager AED’s. Dat lijkt te werken, want in vijf jaar is het landelijke aantal AED’s gestegen van zo'n tienduizend naar zo'n vijfentwintigduizend. “We willen de overlevingskansen bij een hartstilstand verbeteren. Je moet op tijd geholpen worden, waar je ook woont,” zegt directeur van de Hartstichting Hans Snijder.

Een buurtcoach in Geuzenveld twijfelt of ze ook te hard kan duwen tijdens het reanimeren, waarop de cursusleider reageert: “Iemand is al dood, dus je doet het altijd goed. Als het een keuze is tussen twee gebroken ribben of overleven, tja...” Het lijkt de buurtcoach gerust te stellen.

Ook voor Abderrahim Nouri was de cursus leerzaam. “Ik weet nu hoe belangrijk het is om een hartstilstand te herkennen, dat is fijn. Maar het blijft ook confronterend. Nu is het een pop, maar in het echt komt er veel meer bij kijken. Dan kan het ook iemand zijn die je kent.”