Buurtbewoners zagen kraak van ‘bouwval’ in Oud-West aankomen: ‘De gemeente is hier schuldig aan’

De krakers hingen zondagavond spandoeken op, waarmee ze de woning ‘Villa Mina’ doopten. Ze zaten toen al ongeveer een week in het pand. Het gaat om minstens vier personen, een buurman spreekt van ‘zeker tien mensen’.

‘Er is een dringende nood aan huisvesting in onze stad, het wordt steeds moeilijker om onze huur te betalen of een huis te vinden,’ schrijven de krakers, die onderdeel zijn van feministisch collectief Anarcha Feminist Group Amsterdam (AFGA). ‘Vrouwen, transgenders en non-binaire mensen zijn daardoor getroffen.’ In het pand willen de krakers woonruimte en een ontmoetingsplek voor AFGA creëren.

Leegstand

Het pand op de Kanaalstraat 126 staat volgens buurtbewoners al zo’n vijf à zes jaar leeg. Het gaat om een huis uit 1905 met vier verdiepingen en een garage op de begane grond.

“Ik weet niet wat ik ervan moet vinden,” zegt buurtbewoner Jack Immink, die zeventien jaar in de straat woont. Driekwart jaar geleden nam hij contact op met de gemeente over het leegstaande pand. “Mij werd verteld dat het gerenoveerd moet worden, maar dat de gemeente niet weet wanneer dat zal gebeuren. ‘We kunnen de eigenaar niet dwingen,’ zeiden ze.” Wie de huidige eigenaar van het pand is, is bij de buren onbekend.

Immink vindt de situatie schandalig, noemt het ‘verloedering van de buurt’. “De gemeente is hier schuldig aan,” zegt hij.

‘Moest een keer gebeuren’

Ook buurtbewoner Hoebe Yang, die maandagochtend langsloopt met zijn hondje, zag de kraak aankomen. “Het moest na al die jaren leegstand een keer gebeuren,” zegt Yang, die al zevenentwintig jaar in de buurt woont.

Vanuit zijn eigen woning kijkt hij op de achterkant van het pand. Een bouwval, zegt hij. “Er is een deur die altijd openstaat en klappert, waardoor er tientallen duiven in het pand zijn gaan wonen. Het zal daar stinken als een gek.”

Geen problemen mee

Niet iedereen is blij met de nieuwe bewoners: de flyers op de voordeur, waarin de groep zich voorstelt en de buren uitnodigt om kennis te komen maken, zijn zondagnacht kapotgescheurd.

Toch lijkt een groot deel van de buurtbewoners begrip te hebben voor de kraak. “Ik had geen idee dat het zo lang leegstond,” zegt buurtbewoner Marjan Spijkers. “Er is zo’n woningtekort. Als de krakers zich koest houden, heb ik er geen problemen mee.”

