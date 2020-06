Burgemeesters verrast over bemoeienis Kamer met lokale autonomie

Liesbeth Spies, Voorzitter Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Beeld ANP

De Kamer vroeg en kreeg tekst en uitleg van justitieminister Ferd Grapperhaus over de stekelige woordenwisseling tussen hem en Halsema over de demonstratie van maandag op de Dam in Amsterdam. De minister maakte de uitgewisselde whatsappjes openbaar op aandringen van PVV-leider Geert Wilders.

“Het is bekend dat appberichten openbaar gemaakt kunnen worden. Dat legt een extra druk op het contact tussen mensen die actief zijn in het openbaar bestuur,” zegt Spies, die naast NGB-voorzitter ook burgemeester is van Alphen aan den Rijn. “We moeten oppassen dat dit ons functioneren niet negatief gaat beïnvloeden.”

Haar Nijmeegse collega Hubert Bruls zei donderdag het een slechte zaak te vinden dat appverkeer tussen de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en Justitieminister Ferd Grapperhaus openbaar is gemaakt. De twee communiceerden over de toestroom van demonstranten tijdens de antiracismebetoging in Amsterdam, eerder deze week.

Bruls vroeg zich openlijk af of hij nog wel met de minister kan appen en of hij een encrypted telefoon moest aanschaffen, waarmee informatie versleuteld wordt verzonden.

Na eerdere demonstraties tegen racisme en geweld in onder meer Amsterdam en Rotterdam worden vrijdag betogingen gehouden in in Utrecht, Nijmegen en Enschede.