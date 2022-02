Burgemeesters Veiligheidsberaad bespreken rol in crisistijd

Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam. Beeld ANP

De burgemeesters willen zelf, als voorzitter van de veiligheidsregio’s, een schakel zijn tussen landelijke besluiten en de regionale uitvoering en handhaving daarvan.

De Inspectie Justitie en Veiligheid bracht in december een rapport uit over de samenwerking tussen regio’s en het Rijk in de coronacrisis. De burgemeesters krijgen maandag een toelichting op dat rapport van inspecteur-generaal Henk Korvinus van de Inspectie. Minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid is ook bij de vergadering.

Handhaving

In het rapport van de Inspectie is geconstateerd dat er problemen ontstonden als veiligheidsregio’s niet op tijd mee konden denken over de uitwerking van nationale maatregelen. Bijvoorbeeld handhaving was soms een groot probleem, gaf onder andere burgemeester Femke Halsema meermaals aan.

Zo deed Halsema in april vorig jaar samen met de burgemeesters van Rotterdam, Den Haag en Utrecht ‘een dringend appel’ op het kabinet om de terrassen en andere buitenruimten te heropenen. ‘De handhaving wordt op deze manier onhaalbaar,’ schreven ze in een verklaring.

Toen de coronapas in september voor de horeca werd ingevoerd, liet Halsema weten niet actief te gaan handhaven, mede door een tekort aan boa’s en agenten. Ook waarschuwde ze destijds voor het verlies van draagvlak voor de regels die het kabinet invoerde. “Je moet ervoor zorgen dat jongeren zich niet afkeren omdat ze opnieuw aan het kortste eind trekken bij de overheid,” zei ze toen nachtclubs om middernacht de deuren moesten sluiten.

Toekomstige rol veiligheidsregio’s

Naarmate het Veiligheidsberaad langer mee vergaderde over het coronabeleid, werden vaker kabinetsbesluiten op het laatste moment aangepast om te voorkomen dat de regels niet goed te handhaven zouden worden, blijkt uit het rapport.

De bestuurders nemen waarschijnlijk pas in maart een besluit over de toekomstige rol van de veiligheidsregio’s.