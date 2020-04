Burgemeesters kritisch: rechtszaken moeten nu juist zo veel mogelijk doorgaan

Veel rechtszaken liggen stil wegens het coronavirus. Beeld ANP

Deze zorg leeft niet alleen in deze regio maar wordt breed gedeeld door burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s, die vanwege de pandemie momenteel wekelijks bij elkaar komen.

Door de voorzitter van dit Veiligheidsberaad, de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, is inmiddels een alarmerende brief naar de Raad voor de Rechtspraak gestuurd, waar om een koerswijziging wordt gevraagd.

De Raad voor de Rechtspraak besloot op 17 maart om vanwege de uitbraak van Covid-19 alle activiteiten in de rechtbanken en gerechtshoven stil te leggen. Alleen enkele urgente categorieën waarbij een vonnis in gevaar komt omdat de wettelijke termijnen verlopen, gaan door, waar mogelijk via videoverbinding, zonder publiek. Denk aan sommige faillissementen, zaken in het familierecht of het voorgeleiden van verdachten.

Volgens Bruls en Halsema kwam dit besluit als een grote verrassing. “De Raad van de Rechtspraak mag zelf beslissen, maar het was fijn als ze dit even overlegd hadden want de politie en het Openbaar Ministerie werken wel zo veel mogelijk door en daar hopen de zaken zich nu op,” zegt Halsema in een toelichting.

Wat de burgemeesters betreft, wordt het principe omgedraaid: de rechtspraak moet niet zo weinig mogelijk maar zo veel mogelijk functioneren als mogelijk is binnen de noodzakelijke gezondheidsmaatregelen.

Volgens Bruls moet het vertrouwen in de rechtsstaat gestut worden in deze onzekere tijd, en dat kan door te laten zien dat het rechtspraak zoveel mogelijk doorgang vindt.

Noodverordeningen

Volgens hem geniet de rechtspraak als orgaan heel veel vertrouwen bij Nederlandse burgers en juist nu de overheid verregaande maatregelen neemt, moeten inwoners erop kunnen vertrouwen dat die juridisch gezien in de haak zijn. “De trias politicia moet blijven functioneren, juist als de bevoegdheden voor één van die drie zijn verruimd,” zegt Halsema. Zij doelt op de noordverordeningen die van kracht zijn, waardoor burgemeesters parken en pleinen preventief kunnen afsluiten of boetes kunnen laten uitdelen aan groepjes inwoners die zich met meer dan twee personen op straat begeven.

Halsema en Bruls wijzen er in de brief weinig subtiel op dat de Rechtspraak niet het enige overheidsorgaan is dat moeite heeft met het zoveel mogelijk door laten gaan van de verplichtingen, terwijl er een pandemie is uitgebroken.

Ook de Orde van Advocaten en de Vereniging van Strafrechtadvocaten vinden dat meer rechtszaken door moeten gaan dan nu gebeurt.

De Raad voor de Rechtspraak zegt dat er momenteel nog veel wordt rechtgesproken, onder meer in de kantongerechten. Beken wordt of de rechtbanken en gerechtshoven meer zaken kunnen oppakken.