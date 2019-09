Burgemeesters doen noodoproep aan Den Haag om drugseconomie tegen te gaan

Meer politie, meer aandacht voor witwaspraktijken en de mogelijkheid voor gemeenten om makkelijker informatie uit te wisselen: deze maatregelen zijn nodig om meer grip komt op de toenemende ondermijning en de groei van de drugseconomie in Nederland.

Dat schrijven twaalf burgemeesters in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, is de initiatiefnemer van de samenwerking.

De burgemeesters maken zich zorgen om de rechtstaat, die volgens hen onder druk staat. ‘Als wij nu niet met elkaar stappen zetten om het tij te keren, zal de onderwereld nog verder in de bovenwereld infiltreren,’ staat in de brief te lezen. De burgemeesters willen dat het Rijk, de stad en de regio nauwer samenwerken tegen de toenemende drugscriminaliteit ‘waarin honderden miljoenen, zo niet miljarden in omgaan’.

Meer politie

In de brief worden ‘drie hoofdlijnen’ aangestipt. De eerste is dat er meer gedaan moet worden tegen de onderbezetting bij de politie. Zo is de politie te druk bezig met directe incidenten en houdt het te weinig tijd over om onderzoek te doen naar de oorzaken van de drugseconomie. Ook capaciteitsproblemen bij het Openbaar Ministerie (OM) en de Rechtspraak zijn een probleem, waardoor zaken tot ‘onnodige vertraging’ leiden.

Tweede punt van de brief is dat er meer aandacht moet komen voor het aantal verdachte financiële transacties. Deze zijn volgens de Financial Intelligence Unit (FIU) in het afgelopen jaar met 10 procent gestegen naar 350.000 meldingen. Extra capaciteit moet ervoor zorgen dat witwaspraktijken en fraude aangepakt kan worden. Daarnaast moet naar de huidige regelgeving gekeken worden. Zo willen de burgemeesters dat de grens voor contante betalingen naar de beneden wordt gesteld.

Het laatste punt dat dat de burgemeesters aanstippen, is dat gemeenten makkelijker met elkaar informatie moeten kunnen uitwisselen. Wegens de privacywet is dit vaak niet mogelijk.

De brief wordt afgesloten met de opmerking dat ‘een structureel ondermijningsfonds’ een oplossing moet zijn om de rechtstaat te herstellen. ‘De aanpak vraagt echter van alle betrokkenen continue aandacht en een lange adem.’