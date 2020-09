Burgemeester Zaanstad: ‘Verkoop geen messen aan kinderen’

Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad. Beeld Gemeente Zaanstad

Aanleiding is het besluit van Action om een bepaald type keukenmes niet meer aan jongeren onder de 16 te verkopen. Dat besluit werd al enkele maanden geleden genomen, bleek deze week. Dit voorjaar constateerde wijkagent Lesley de Boer dat meerdere kinderen tussen de 12 en 14 jaar dat mes, voor 99 cent verkrijgbaar, bij zich droegen.

Eind mei belde hij de winkelketen met zijn verzoek om niet langer grote messen te verkopen aan jongeren jonger dan 16 jaar. De Action besloot na kort overleg de plannen van de wijkagent uit te voeren en de verkoop van wat de winkelketen grote huishoudelijke messen noemt aan banden te leggen. Sindsdien is het kopen van een mes bij alle 400 vestigingen verboden voor iedereen jonger dan 16 jaar. Er zijn speciale schapkaarten met daarop de nieuwe leeftijdgrens en kassamedewerkers controleren op leeftijd.

Terugdringen wapenbezit

Burgemeester Hamming (PvdA) is blij met de actie van Action en zou graag zien dat jongeren ook in andere warenhuizen geen mes meer kunnen kopen. “De politie Zaanstreek merkt op straat het verschil,” schrijft hij op LinkedIn. “Beste mensen van onder andere Blokker, Hema, Xenos en Ikea, maar ook alle andere warenhuizen waar goedkope messen te koop zijn: volg het voorbeeld van de Action! Zo levert ook u uw bijdrage aan het terugdringen van wapenbezit onder onze jeugd.”

Op Facebook meldt de politie Zaanstreek dat ze tegenwoordig geen mes van de Action meer aantreffen bij minderjarigen. “Het wapenbezit onder jongeren is door deze actie duidelijk gedaald.”

Zorgen

De toename van het aantal steekpartijen onder jongeren baart de politie al langer zorgen. Het is in Nederland in veel gevallen niet verboden om een mes bij je te hebben. Of het mag is afhankelijk van het soort mes en de plaats waar je het bij je hebt. Een zakmesje mag in de meeste gevallen wel, schrijft de politie op haar website. ‘Maar niet als je bijvoorbeeld in de kroeg, of in een voetbalstadion bent.’ Sommige types messen, zoals stiletto’s, valmessen en vlindermessen, zijn wel verboden.

Over het beleid dat de door Hamming genoemde ketens exact hanteren rondom de verkoop van messen, is op hun websites niets te vinden. Ze waren zondagochtend nog niet bereikbaar voor commentaar.