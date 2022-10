‘Burgemeester Halsema stopt met lhbti-steunverklaring na botsing met moskeeën’

Burgemeester Femke Halsema. Beeld JEROEN JUMELET/ANP

Haar uitnodiging aan moskeebesturen om de verklaring te tekenen, zorgde de afgelopen weken voor een dieptepunt in de relatie tussen stadhuis en moslimgemeenschap.

De steunverklaring ‘gaat niet door,’ vertelt ze vrijdagavond bij AT5. “Ik heb dat afgeblazen. Omdat het voor mij niet een politiek statement was. Ik wilde in gezamenlijkheid met anderen naar voren treden en ik heb geen behoefte om dat te doen op een rancuneuze manier of een andere manier, andere mensen dat in hun gezicht te duwen. Dat was de bedoeling niet.”

Half oktober stuurde Halsema een uitnodiging aan moskeebesturen om een verklaring te tekenen, waarmee zij ‘discriminatie van en geweld tegen de lhbtiq+-gemeenschap compleet afwijzen’. In de verklaring staat ook dat ‘sommige daders zich beroepen op hun geloof’. De moskeeën stellen dat daarmee de suggestie wordt gewekt dat alleen moslims verantwoordelijk zijn voor geweld tegen lhbti-personen.

Later stadium

Halsema noemde het eerder ‘pertinent onwaar’ dat enkel de moslimgemeenschap gevraagd zou worden om de steunverklaring te tekenen. Christelijke en joodse instellingen zijn daar volgens haar ook voor uitgenodigd, alleen zouden die in een later stadium de verklaring gaan tekenen.

Moskeebesturen ontvingen een uitnodiging voor een bijeenkomst op 17 oktober, waarop de verklaring zou worden getekend. Door het gebrek aan animo werd deze afgeblazen. ‘Dat heb ik natuurlijk buitengewoon vervelend gevonden,’ zegt Halsema bij AT5. “Ik heb het ook heel vervelend gevonden omdat ze daarmee overleg afbraken dat we gewoon met elkaar hadden, af en toe. Waarbij ook onderling was afgesproken dat we keken of we met een statement konden komen en een bijeenkomst konden hebben. En het was zeker niet de bedoeling om de islamitische gemeenschap te stigmatiseren – juist niet.”

Tekst van de steunverklaring voor lhbti-personen ‘De LHBTIQ+ gemeenschap heeft nog steeds te maken met discriminatie, afwijzing en zelfs geweld. Het beeld bestaat dat de harde straatcultuur hier een belangrijke oorzaak van is, maar ook dat sommige daders zich beroepen op hun geloof. Dit kan en mag nooit een reden zijn om strafbare feiten te plegen. Daarom willen wij – als vertegenwoordigers van religieuze organisaties – aan iedereen duidelijk maken dat wij discriminatie van en geweld tegen de LHBTIQ+ gemeenschap compleet afwijzen. Wij staan voor een inclusieve samenleving waarin iedereen zich vrij en veilig kan voelen.’

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: