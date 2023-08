Burgemeester Halsema sluit autogarage in Amsterdam-Noord vanwege hennepplantages

Beeld MARCEL VAN HOORN / ANP

In het pand, dat uit twee etages bestaat en waar officieel een autobedrijf in is gevestigd, werden drie plantages gevonden met daarin 617 hennepplanten. Ook werden er 65 assimilatielampen, jerrycans met groeimiddel, ventilatoren en andere benodigdheden voor hennepproductie gevonden.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat de twee etages met elkaar in verbinding staan. Er is een trap op de begane grond die naar de eerste verdieping leidt. Ook zijn de productieapparaten die in beide ruimtes zijn gevonden van dezelfde merken. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat er eerder is geoogst in de plantages.

De huurder van de benedenetage gaf aan dat hij de bovenetage had onderverhuurd en dat de spullen die op zijn etage waren aangetroffen niet van hem zijn; hij had ze slechts voor zijn onderhuurder bewaard. Hij geeft aan op geen enkele manier betrokken te zijn geweest bij de plantage. De eigenaar van het pand heeft na de doorzoeking een advocaat in de arm genomen om de huurder er via een uitzettingsprocedure uit te kunnen zetten.

Penetrante geur

Voor Halsema zijn de verweren niet relevant: het sluiten van een drugspand is niet bedoeld als straf, maar is een maatregel om de openbare orde te herstellen.

De burgemeester overweegt bij het besluit om panden te sluiten dat de aanwezigheid van een handelshoeveelheid drugs kan leiden tot onveiligheid voor de omwonenden vanwege overlast, ripdeals, inbraak en de aantrekkingskracht van het pand op criminele activiteiten.

De schuldvraag of verwijtbaarheid spelen dus geen rol bij een sluiting. Wel concludeert ze dat het niet aannemelijk is dat de huurder niet op de hoogte was van de hennepplantages, gezien de penetrante geur en de aangetroffen spullen.

De sluiting gaat in op 1 augustus en duurt zes maanden.

