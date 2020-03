Burgemeester Halsema koopt woning in landelijk Noord

Burgemeester Femke Halsema en haar partner Robert Oey hebben samen een huis gekocht in landelijk Noord, om in hun vrije tijd te genieten van rust en het uitzicht op Waterland.

Het gaat om een vrijstaande jaren­dertig­woning op eigen grond in het groen, gelegen aan open water met ruimte voor een bootje. Het ligt ver buiten de Ring, maar wel in de gemeente Amsterdam. Het pand kostte Halsema en Oey, die eind februari bij de notaris zaten, ruim 700.000 euro.

Het burgemeestersappartement op de bovenste etage van de ambtswoning aan de Herengracht 502 komt niet leeg te staan. “Halsema en haar gezin blijven in de ambtswoning wonen. Dit huis schept enige zekerheid voor de lange termijn,” is het enige wat een zegsman van de burgemeester kwijt wil over de koop. Halsema en Oey betalen een marktconforme huurprijs voor de binnenstadwoning.

In 2019 verkochten Halsema en en Oey hun oude woning in Transvaal (Oost) voor ruim 1 miljoen ­euro.

Demonstranten

Het tweede huis in landelijk Noord biedt Halsema en haar gezin de mogelijkheid af en toe de rust op te zoeken. Dat valt te begrijpen, want net als haar voorgangers is Halsema in de ambtswoning regelmatig doelwit van demonstranten. Zo belde onlangs een dakloze activist bij de burgemeester aan, die audiofragmenten publiceerde van hoe hij werd afgepoeierd. Ook dreigden boze taxichauffeurs vorig jaar in het holst van de nacht de Herengracht te blokkeren, was er een pyjamaprotest door boze studenten en staken krakers er begin 2019 een rookbom af.

Halsema is niet de eerste Amsterdamse burgemeester met een tweede woning. Voormalig burgervader Job Cohen kocht met zijn vrouw Lidie en twee vrienden in 2006 een verbouwde stolpboerderij in het dorp De Rijp.