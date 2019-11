Burgemeester Den Haag rekent op meer demonstranten bij intocht

Demonstranten en een Zwarte Piet tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas op de Zaanse Schans in 2018. Beeld ANP

Aanleiding is de aanval vrijdag op een vergadering van Kick Out Zwarte Piet (Kozp). “Het solidariseert als op deze wijze een aanslag op je gepleegd wordt. Die tendens zien we,” verklaart Remkes.

Den Haag is een van de steden waar Kozp zaterdag wil demonstreren tegen Zwarte Piet. De groep had het in de eerste contacten met de gemeente over ongeveer tweehonderd betogers. Hoeveel betogers er nu worden verwacht, wil Remkes niet zeggen.

De gemeente en Kozp praten nog over een plek voor het protest. Remkes wil daar nu nog niets over zeggen. “Het ligt niet voor de hand om bij het beginpunt of het eindpunt te demonstreren. Daar kan de veiligheid van demonstranten, ouders en kinderen niet worden geborgd. Het zal ergens op de route zijn, op een locatie met zicht op de intocht.”

Respect

Kozp is op dit moment de enige groep die zich bij de gemeente heeft gemeld voor een protest. Of er groepen zijn die werken aan een demonstratie, weet Remkes niet. “Maar naast de mogelijkheid van demonstraties moet je als overheid ook voorbereid zijn op ordeverstoorders van de demonstratie die plaatsvindt, die de demonstratie willen belagen.”

Remkes haalt uit naar de ‘volstrekt gepolariseerde discussie’ over Zwarte Piet. “De discussie in de samenleving moet met respect gevoerd worden. Minderheden in onze samenleving moeten ruim baan krijgen om hun opvatting te geven, daar moet goed naar geluisterd worden, maar naar meerderheden moet ook goed geluisterd worden. Heb wat respect voor elkaar. Sinterklaas is een feest, in de eerste plaats voor kinderen, en iedereen heeft zich in te spannen dat het een feest blijft.”