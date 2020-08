Buitenlandse Zaken scherpt reisadvies Spanje verder aan: code oranje voor zes provincies

Reizigers op Schiphol. Beeld ANP

In het onder Nederlanders populaire vakantieland nemen het aantal coronabesmettingen weer toe sinds de coronamaatregelen werden versoepeld. Volgens het ministerie zijn uitzonderlijk hoge toenames gesignaleerd in de zes genoemde provincies.

Daarom gaat het reisadvies naar die plekken per middernacht van geel (let op veiligheidsrisico’s) naar oranje (alleen noodzakelijke reizen). ‘Als u (een van) deze provincies heeft bezocht en hiervandaan terugkomt in Nederland is het dringende advies om veertien dagen in thuisquarantaine te gaan.’

Buitenlandse Zaken roepen Nederlanders op waakzaam te blijven als zij op vakantie gaan naar Spanje. Voor de stad Barcelona en de randgemeenten werd het reisadvies eind juli al aangescherpt.