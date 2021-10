‘Buitenlandse Zaken negeerde hulpaanbod Rode Kruis voor achterblijvers Afghanistan’

Op het vliegveld van Kabul verdringen mensen zich op 21 augustus om een vlucht te bemachtigen. Beeld AP

Dat schrijft de Volkskrant. Volgens het Nederlandse Rode Kruis was het een ‘algemeen aanbod’ om de beschikbare kennis en expertise binnen de organisatie in te zetten voor deze bijzondere situatie, meldt een woordvoerder tegen de krant. Het zou daarbij ook gaan om het herenigen van families die elkaar zijn kwijtgeraakt tijdens de vluchtfase, naast het opzetten van hulplijnen en het bieden van psychosociale hulp.

Buitenlandse Zaken heeft ‘eigen mensen’ voor psychosociale hulp voor het eigen personeel, inclusief het ambassadepersoneel in Kabul. ‘We hebben daar veel aandacht aan besteed, omdat veel medewerkers met zeer moeilijke omstandigheden geconfronteerd zijn geweest,’ meldt een woordvoerder tegen de Volkskrant.

WhatsApp

Volgens het ministerie wordt, samen met Defensie, ‘minimaal wekelijks, maar vaak frequenter’ contact gehouden via telefoon, mail en WhatsApp met achterblijvers die in aanmerking komen voor hulp om naar Nederland te komen. Er is ‘nooit sprake’ geweest van een rol van het Rode Kruis bij het beoordelen en verwerken van hulpverzoeken uit Afghanistan.