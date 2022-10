Buitenlandse media over Napoli-Ajax: ‘Schreuder heeft zijn les niet geleerd’

Alfred Schreuder in Napels. Beeld Stefan Koops/Pro Shots

‘Om de superioriteit van Napoli in deze wedstrijd te begrijpen, volstaat het om te zeggen dat er slechts vier minuten nodig waren om de marge van twee doelpunten te herstellen’, schrijft La Gazetta dello Sport. De Italiaanse sportkrant stelt dat de verdediging van Ajax zo makkelijk te omzeilen was, dat het ‘net leek of ze afwezig waren’. ‘Dat Napoli niet met ruimere cijfers wint, komt alleen doordat het team van Luciano Spalletti het tempo in de tweede helft verlaagde.’

La Gazetta dello Sport noemt Daley Blind, die woensdag de aanvoerdersband droeg bij de Amsterdammers, ‘onherkenbaar’ en zag Calvin Bassey, in de heenwedstrijd ‘rampzalig’, opnieuw de fout ingaan bij de 2-0. Toch moet vooral Alfred Schreuder het ontgelden in de Italiaanse krant. ‘De coach stuurde zijn spelers met hetzelfde plan het veld in als een week eerder, overtuigd dat Ajax het spel zou domineren. Hij heeft zijn lesje blijkbaar nog niet geleerd.’

Het werd ‘maar’ 4-2

Het Belgische Sporza zag dat Napoli ‘tegen alle verwachtingen in’ een aanvallende grootmacht is geworden in Europa. ‘Na een kwartier stond het opnieuw 2-0. Paniek in de keet bij Ajax. Gelukkig voor Alfred Schreuder herpakte zijn ploeg zich en vocht het terug in een geanimeerde tweede helft. Deze keer werd het ‘maar’ 4-2. Schade beperkt, maar een nakende crisis niet vermeden.’

Ook in de Spaanse sportkrant Marca gaat de meeste aandacht uit naar de Napolitanen. ‘De superlatieven raken op voor Napoli en aanvaller Khvicha Kvaratskhelia. Ajax zal blij zijn dat de confrontaties met de Italiaanse ploeg voorbij zijn.’

Zwaarste nederlaag

In The Daily Mail wordt stilgestaan bij de discutabele penalty die de 3-1 inluidde. Jurriën Timber viel volgens de Britse krant niet veel te verwijten bij de handsbal. Toch concludeert de krant dat het moment geenszins beslissend was. ‘Elke hoop die Ajax had om wraak te nemen op de 6-1 vernedering van vorige week in de Amsterdam Arena – hun zwaarste nederlaag in de Europese clubcompetitie – kreeg een klap in de openingssalvo’s van de wedstrijd. Het leek alsof de verdediging stilstond, toen Lozano de bal in de vierde minuut tegen het net kopte.’

Door de overwinning heeft Napoli zich al verzekerd van de knockout-fase van de Champions League. Ajax is met drie punten uit vier wedstrijden officieel ook nog in de race, maar zal zowel Liverpool als Glasgow Rangers moeten verslaan om kans te maken op overwintering in de Champions League.