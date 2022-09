Buiten slapende asielzoekers bij Ter Apel verplaatst naar Groningse ‘wachtkamer’: ‘Gaan we het zo wel redden?’

Bij aanmeldcentrum in Ter Apel slapen geen mensen meer buiten. Beeld RAMON VAN FLYMEN/ANP

Het grasveld voor aanmeldcentrum Ter Apel is leeg. Er liggen geen 400 mannen meer, dicht opeengepakt onder een groot tentzeil te slapen. Er is zelfs geen tentzeil meer. De vieze, stinkende dixie-wc’s zijn ook weg. Net zoals de patatkraam van de plaatselijke voetbalvereniging van waaruit het COA iedere dag, door de spijlen van het hek heen, maaltijden uitdeelde.

Een man plukt met een lange knijper het laatste vuilnis van het gras. Wat rest zijn verkleurde plekken op het gras, omdat er maandenlang mensen op dekens op hebben gezeten, gelegen en vooral gewacht. Gewacht op een plekje in de rij voor hun asielaanvraag en gewacht op een bed in een azc of een noodopvang.

Ook de Rode Kruispost staat er nog, daar in Drenthe, vrijwel aan de Duitse grens. Maar waar de hulpverleners het wekenlang zo druk hadden dat ze van voren niet meer wisten dat ze van achteren nog leefden, zitten ze nu op een stoeltje in het zonnetje. Een enkele asielzoeker komt langs voor een pleister op zijn hand. “Ja joh, dit is wel wat anders dan een week geleden,” grijnst een van hen.

“Het is heel fijn dat nu niemand meer buiten hoeft te slapen, maar we vinden het wel overmoedig om gelijk alles op te ruimen. We zijn er nog niet gerust op dat het goed blijft gaan,” zegt Roos Ykema van hulporganisatie MiGreat via de telefoon. Die organisatie deelde de afgelopen weken vaak maaltijden en regenponcho’s uit aan de wachtende migranten. Dat is nu niet meer nodig. “Maar laat ze eerst maar eens bewijzen dat het lukt het zo te houden.” Andere hulporganisaties stellen: het probleem is helemaal niet opgelost, het is alleen naar binnen verplaatst, waar het veel minder opvalt.

Terug naar Ter Apel

Een verplaatsing van 100 kilometer, naar het dorp Zoutkamp, hoog in Groningen. Daar is in de Marnewaard, bij het dorp Zoutkamp, in een week tijd een ‘wachtkamer’ voor Ter Apel uit de grond gestampt die voorlopig een half jaar openblijft.

Wie door de lege polder aan komt rijden, ziet al van verre een muur van gele zeecontainers opdoemen: drie wanden van 2 containers hoog en 23 containers lang. Tussen de u-vorm staan grote witte paviljoententen met bedden voor 700 asielzoekers.

Sinds afgelopen zaterdag worden mensen die zich in Ter Apel melden met een asielaanvraag en waarvoor niet gelijk een slaapplaats beschikbaar is, hiernaartoe gebracht. Ze krijgen na een eerste, summiere registratie, een nummer op hun formulier en worden met bussen naar de Marnewaard gereden.

Van de 700 bedden zijn er inmiddels zo’n 470 bezet. Diezelfde bussen rijden hen later weer 100 kilometer terug naar Ter Apel als ze aan de beurt zijn voor de volgende stap: identificatie door de Vreemdelingenpolitie. De ‘wachtkamer’ werd daarmee de oplossing voor de buitenslapers.

“Als mensen vanuit de Marnewaard naar Ter Apel teruggaan, is het niet de bedoeling dat ze daarna weer naar de Marnewaard terugkomen. Dan moeten ze verder de asielprocedure in, met een bed op een andere plek,” zegt Alet Bouwmeester, woordvoerder van opvangorganisatie COA. Het blijft elke dag weer spannend of er, ergens in de overvolle azc’s of noodopvanglocaties, zo’n bed beschikbaar is.

Militair oefenterrein

Bouwmeester weet ook waarom het opvangkamp aan drie kanten wordt omgeven door een hoge containermuur. “Lokale mensen weten dat het daar in de herfst en winter heel hard kan waaien. Die containers zijn ter bescherming van de tenten.”

Het kamp ligt vijf kilometer buiten Zoutkamp, aan het Lauwersmeer, vlak bij de Waddenzee. Het kamp ligt ook pal naast de Willem Lodewijk van Nassaukazerne én in een militair oefenterrein. De apache- en chinookhelikopters van defensie scheren laag over het opvangkamp heen. Op die kazerne verblijven sinds vorig jaar ook 500 Afghanen die na de komst van Taliban zijn geëvacueerd. Die opvang stopt op 1 oktober.

Kleine groepjes asielzoekers lopen over het fietspad langs de lange, provinciale weg. “Dit is mijn vierde opvangplek in Nederland. Ik heb ook een nacht buiten bij Ter Apel geslapen,” vertelt iemand uit Jemen, die om veiligheidsredenen zijn naam niet in de krant wil. Hij is hier net een week. De opvang in de Marnewaard is goed, zegt hij. “We zijn ingedeeld in groepen en twee keer per dag komt er een bus die mensen naar Ter Apel brengt.”

Wanneer hij zelf aan de beurt is, weet hij nog niet. Wat hij wel weet: “Ik wil heel graag dat mijn vrouw en twee dochters ook hiernaartoe kunnen komen. Zij zijn nu in Egypte. Terug naar Jemen kunnen we niet: het is er oorlog.”

‘Nu niet klaar’

De wachtkamer in de Marnewaard voorkomt dat de Jemeniet nog een nacht buiten moet slapen. Maar het lost niet het opvangprobleem in Nederland op. De azc’s zitten nog steeds overvol, onder meer met duizenden statushouders die door de wooncrisis niet kunnen doorstromen naar een gewoon huis.

Tegelijk bestaat bijna de helft van de 148 COA-locaties inmiddels uit noodopvang: sporthallen, congrescentra waarin stapelbedden tussen dunne wandjes zijn gezet. Twee grote veerboten, met elk plek voor 1000 asielzoekers, komen later deze maand.

Ondertussen melden zich elke dag nieuwe asielzoekers bij Ter Apel. Het COA kan niet precies zeggen hoeveel dat er deze weken gemiddeld per dag zijn. Immigratiedienst IND stelt dat vorige week 1300 asielaanvragen werden geregistreerd, waaronder nareizende familieleden.

Uit bus 73, die van station Emmen naar het aanmeldcentrum rijdt, stappen rond 16.30 uur tien mensen die bij de receptie stellen asiel aan te willen vragen. Ze kunnen direct doorlopen naar de eerste registratie, waarna sommigen van hen de nacht waarschijnlijk door zullen brengen in Marnewaard.

“Gaan we gaan we het met de ‘wachtkamer’ erbij redden?” herhaalt COA-woordvoerster Bouwmeester de vraag. “Het is moeilijk voorspellen. Het scheelt dat Marnewaard open is en dat de noodopvang in Goes open is. Maar er gaan ook opvangplekken dicht. Dus het is nu niet klaar.”