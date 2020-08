Buit van fietsendieven gestegen: van 844 naar 1252 miljoen euro

In grote steden zoals Amsterdam worden naar verhouding de meeste fietsen gestolen. Beeld anp

Dat staat in het rapport Fietsdiefstal in Nederland, van fenomeen naar aanpak van Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (SAFE) dat donderdag is gepresenteerd.

Hoewel er de afgelopen jaren minder nieuwe fietsen werden gekocht, stijgt de omvang van de buit van fietsendieven: van ruim 844 miljoen euro in 2007 naar vorig jaar 1252 miljoen euro. De fietsen die worden gestolen zijn veel duurder dan enkele jaren geleden. Niet alleen racefietsen maar ook bakfietsen en elektrische fietsen zijn gewild bij dieven.

Ook worden accu’s van elektrische fietsen gestolen, die zijn al gauw een paar honderd euro waard. De cijfers over aanschaf en diefstal van tweewielers komen onder meer van aangiftes en uit gegevens van verzekeraars en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In grote steden en studentensteden worden naar verhouding de meeste fietsen gestolen. Stations en winkelgebieden zijn in trek bij dieven, net als schuren en voortuinen. Ook worden opvallend veel fietsen gestolen in grensgebieden in Zuid- en Oost-Nederland. Dat komt omdat ze van daaruit gemakkelijker getransporteerd kunnen worden naar bijvoorbeeld Oost-Europese landen.

Weinig aangiftes

“De Nationale Politie maakt een terugtrekkende beweging als het gaat om de bestrijding van fietsdiefstal, het meest voorkomende vermogensdelict in Nederland,” aldus voorzitter Jeroen Snijders Blok van SAFE. Slachtoffers doen volgens hem nog steeds weinig aangifte omdat ze niet verwachten dat de politie hun fiets zal vinden en terugbezorgen.

De ontwikkelingen op technisch gebied stemmen volgens de SAFE-voorzitter hoopvol als het gaat om het terugbrengen van het aantal fietsdiefstallen. “Sloten worden steeds beter en er zitten ook vaker chips in fietsen. Dan zijn ze soms terug te vinden via track and trace. Ook startonderbrekers zijn er voorbeeld van.”