Brussel werkt al aan vaccinatiebewijs, maar Den Haag is er nog niet voor te porren

Het was geen toeval dat VVD-lijstrekker Mark Rutte en CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra zondag bij het RTL-verkiezingsdebat zonder genade een plan afschoten van D66-lijsttrekker Sigrid Kaag om via het vaccinatiebewijs in combinatie met veel testen mensen meer vrijheden te geven.

Een rondje langs Haagse ingewijden bevestigt het vermoeden dat het kabinet voorlopig geen grote stappen zal nemen richting een inentingspas. “Ik verwacht dat dit pas in april, als de vaccinatiegraad echt hoger is, op tafel komt voor een besluit”, zegt een bron. “Want je wilt ook dat mensen zich vrijwillig zoveel mogelijk kunnen laten vaccineren.” Voorlopig zorgt de schaarste aan vaccins er nog voor dat mensen helemaal geen keus hebben, of ze nou willen of niet.

“De invoering van een vaccinatiebewijs is gewoon geen kabinetsbeleid”, vertelt een andere ingewijde. “Daar zijn die witte jassen (het OMT, red.) waar de bewindslieden naar luisteren veel te angstig voor. Kijk hoe voorzichtig Rutte was bij de laatste Europese top, eind vorige maand. Vooralsnog blokkeren we de Brusselse poging om te komen tot een vaccinatiepaspoort niet, maar ik hoor dat we diplomatiek wel helemaal achteraan hangen in deze discussie.”

Totaal onduidelijk

Premier Rutte zei inderdaad in de marge van die videotop dat er nog heel veel vragen te beantwoorden zijn voordat er sprake kan zijn van een vaccinatiebewijs. Die zouden vooral onderzoekstechnisch van aard zijn. Zo is nog totaal onduidelijk of iemand met een coronavaccinatie wel of niet in staat is het virus door te geven aan een ander. Naar deze kwestie wordt nog onderzoek gedaan.

Maar de weerstand van de direct betrokken kabinetsleden gaat nog dieper en is ook sociaal gemotiveerd. “Je wilt gewoon geen situatie van ongelijkheid en scheve ogen creëren”, vertelt een derde betrokkene. Dat is zelfs gevaarlijk, zei het Sociaal en Cultureel Planbureau eerder deze week nog. “Het is de taak van de overheid om te zorgen dat straks niet iedere stap richting meer vrijheden voor de ene groep zorgt voor jaloezie bij de andere. We moeten niet in de zondebok­groef komen”, aldus SCP-directeur Kim Putters.

“Straks mogen er alleen nog maar oude en ongezonde mensen op reis of naar Pinkpop”, merkt een Haagse bron grappend op. En dan is het huis natuurlijk maatschappelijk te klein, constateert hij. Of zoals Wopke Hoekstra zegt: “Dan zou je straks de situatie kunnen hebben dat onze grootmoeders in het café zitten, terwijl onze jongeren niet naar de studie kunnen.” Deze opmerkingen gaan er wel aan voorbij dat Kaag ook testen als een belangrijke voorwaarde ziet voor toelating tot evenementen; net als de andere partijen. Alleen is zij veel voortvarender dan andere bewindslieden met de combinatie met een vaccinatiebewijs.

Terughoudendheid

Overigens noemen meerdere mensen ook een recent advies van de Gezondheidsraad als reden voor de terughoudendheid van het kabinet. Daarin stelt de Raad dat een concertpromotor, festivalorganisator of theaterdirecteur weliswaar wettelijk gezien in principe kan vragen om een vaccinatiebewijs bij de toegangspoort, maar dat de toepassing van vaccinatiebewijzen niet mag leiden tot ongerechtvaardigde uitsluiting en discriminatie. En dat is voer voor rechtszaken. Dus is de weg juridisch bezien eveneens niet zonder meer vrij. Ook bijvoorbeeld als het gaat om privacy.

Uiteindelijk toont het verschil van mening tijdens het RTL-debat haarfijn aan dat de voormalige coalitiepartners ook politiek niet op één lijn zitten. “Misschien op een iets langere termijn wel”, reageerde Rutte op het voorstel van Kaag. Hoekstra zei dat het kabinet al lang over deze optie spreekt, maar dat gaat volgens betrokkenen uitsluitend over de inzet van (snel)testen. Opgesomd luidt de conclusie dat Den Haag nog lang niet toe is aan het omarmen van het omstreden vaccinatiebewijs.