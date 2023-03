Brussel waarschuwt kabinet: houd vaart met stikstofaanpak

Beeld ANP / ANP

De brief komt van Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius. Hij accepteert geen vertraging van Nederland, blijkt uit zijn schrijven.

De brief komt niet lang na de Provinciale Statenverkiezingen in Nederland, waarbij de BBB als grote winnaar uit de bus kwam. Die partij is kritisch op de stikstofaanpak van het kabinet: ze is tegen onteigening van boerenbedrijven en wil het jaar waarin de stikstofuitstoot gehalveerd moet zijn verplaatsen van 2030 naar 2035.

Door de winst van de BBB is het de vraag of provincies nog wel van plan zijn de reductie van de stikstofuitstoot na te streven en ligt er veel druk op het kabinet om op dit dossier gas terug te nemen.

Na de verkiezingen pleitten provinciale afdelingen van de CDA voor een radicaal andere stikstofkoers. Stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) zet de deur daarvoor op een kier, maar coalitiegenoot D66 houdt voorlopig vast aan het regeerakkoord.

Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius rept in de brief naar verluidt met geen woord over de verkiezingsuitslag. Maar de Litouwer laat er geen misverstand over bestaan dat hij Nederland zal houden aan de afspraken over bescherming en herstel van de natuur. Het is geen toeval dat hij juist nu met deze brief komt. Een ingewijde spreekt van ‘een duidelijk signaal’ vanuit Brussel.

Verzet

Verzet tegen het stikstofbeleid was het speerpunt van de succesvolle verkiezingscampagne van de BBB, dat in alle provincies de grootste partij is geworden en straks ook de grootste fractie heeft in de Eerste Kamer. Partijleider Caroline van der Plas zei daags na de verkiezingen vorige week dat zij weleens van Brussel wil horen wat er wél mogelijk is om de stikstofaanpak voor boeren te verzachten.

Vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie bood daarop aan haar de regels nog eens uit te leggen. Hij beloofde eerder deze week daarvoor naar Den Haag af te reizen, nadat Van der Plas had laten weten geen tijd te hebben om ervoor naar Brussel te gaan.

Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bevestigt alleen dat er een brief van Sinkevičius is binnengekomen, maar wil niets kwijt over de inhoud. “Brussel geeft vaker dergelijke signalen af. We bestuderen nu de inhoud.”