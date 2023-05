Brussel: piekbelasters stikstof mogen worden uitgekocht

Nederland mag de grote uitstoters van stikstof in de veehouderij uitkopen, zo heeft de Europese Commissie besloten. Beeld Kees van de Veen/ANP

Het kabinet wil piekbelasters – veehouderijend die veel stikstof uitstoten – snel uitkopen om zo een uitweg uit de stikstofcrisis te vinden. Het was wachten op groen licht vanuit Brussel, dat er nu dus is gekomen. Het kabinet heeft 25 miljard euro gereserveerd om de uitkoopplannen uit te voeren. Stikstofminister Christianne van der Wal sprak eerder van een ‘woest aantrekkelijke’ uitkoopregeling voor boeren.

Als de uitkoopplannen worden uitgevoerd, kunnen bouwprojecten worden hervat, zo is de gedachte. Zo kan de bouw van woningen en nieuwe wegen makkelijker op gang komen. De stikstofruimte die vrijkomt zou ook worden gebruikt om de situatie voor PAS-melders op te lossen: boeren die buiten hun schuld zonder stikstofvergunning zitten en daardoor feitelijk illegaal hun bedrijf houden.

Staatssteun

De Europese Commissie moet toestemming geven voor die ‘woest aantrekkelijke’ regeling: overheidsgeld geven aan bedrijven is in de Europese Unie aan strenge regels gebonden. Staatssteun belemmert immers de vrije concurrentie tussen bedrijven, en kan uiteindelijk consumenten en belastingbetalers nodeloos op kosten jagen. Daarom onderstreepte Eurocommissaris Sinkevicius in zijn veelbesproken brief van afgelopen februari nog eens dat de natuur wel beter moet worden van het uitkopen van boeren.

De 120 procentsregeling, waarbij een boer meer voor zijn bedrijf krijgt dan de marktwaarde, is alleen toegestaan als het bedrijf volledig stopt, niet elders opnieuw begint en de veestapel dus ook echt kleiner wordt. “Het is essentieel dat de met staatssteun behaalde reductie van de ammoniakuitstoot niet verloren gaat in de legalisering van andere ammoniakuitstoot,” schreef de Eurocommissaris.