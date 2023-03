Bronzen beeld van gedenkteken Nelson Mandela ontvreemd in Zuidoost

Het Nelson Mandela gedenkteken op donderdag 2 maart. Aan de linkerkant mist één van de gezichten. Beeld Stadsdeel Zuidoost

Het gedenkteken voor de Zuid-Afrikaanse anti-apartheidstrijder en voormalig president staat sinds september 2021 in het gelijknamige Nelson Mandelapark. Het is een bronzen beeldengroep, bestaande uit zeven gefragmenteerde gezichten die zijn gemodelleerd naar bewoners uit Zuidoost.

Een van die gezichten is nu verdwenen. Dat werd donderdag ‘in alle vroegte gesignaleerd’, aldus een woordvoerder van het stadsdeel. “We zijn natuurlijk naarstig op zoek naar de daders, want het is een fantastisch kunstwerk dat er nu ontheemd bij staat.”

Het Nelson Mandela gedenkteken in januari 2022, het tweede gezicht van links staat er nu niet meer. Beeld Nina Schollaardt

Er zijn direct extra veiligheidsmaatregelen genomen, zoals hekken, cameratoezicht en extra aanhechtingen op het gedenkteken. Ook heeft de gemeente Amsterdam aangifte gedaan. De politie bevestigt dat het onderzoek loopt, maar heeft nog geen enkel spoor van de daders. ‘Gezien de omvang van het onderdeel is het geen eenvoudige en onopvallende daad geweest om uit te voeren,’ aldus de politie.

Verbondenheid

Het kunstwerk is gemaakt door de Zuid-Afrikaanse kunstenaar Mohau Modisakeng, die in 2019 de competitie won waarvoor drie kunstenaars werden uitgenodigd. Aan de basis staat een citaat van Nelson Mandela: We are human through the humanity of others. Modisakeng koos ervoor om niet een standbeeld van Mandela te maken, maar juist de ubuntu-filosofie te verbeelden, waar Mandela voor stond en die draait om verbondenheid.

‘Het staat voor vrijheid en past uitstekend binnen ons stadsdeel,’ zegt stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing in een verklaring over het gedenkteken. ‘Ik was geschokt toen ik hoorde dat onze inwoners zijn beroofd van een van onze mooiste kunstwerken. Dit vind ik zorgelijk.’

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: