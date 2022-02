Bronzen beeld op Rokin eert André van Duin op 75ste verjaardag

Zondag, op de 75ste verjaardag van André van Duin, is een levensgroot bronzen beeld van de komiek opgedoken op het Rokin in het centrum van Amsterdam. Het beeld is gemaakt door de Amsterdamse kunstenaar Streetart Frankey.

Het beeld van Van Duin zit op 8 meter hoogte op de Mirakelkolom, een monumentale zuil op het Rokin. Hij houdt een taart met kaarsjes vast met daarop 75, heeft zijn kenmerkende ietwat scheve glimlach op zijn gezicht en heeft een pet op van Flip Fluitketel - het typetje dat Van Duin in 1979 introduceerde en waarnaar een show werd vernoemd.

Kunstenaar Streetart Frankey, die al jarenlang straatkunst plaatst in de hoofdstad en waarvan de resultaten te zien zijn in Het Parool, besloot het werk te maken omdat hij net als Van Duin een lach op de gezichten wil toveren. Het beeld is volgens de kunstenaar ‘niet alleen een eerbetoon aan André, het is ook een eerbetoon aan de lach.’

“In een recent interview met André van Duin over zijn carrière, vertelde hij dat hij het meest trots is op het feit dat hij mensen kan laten lachen. Dat ik André daar goed in vind, bewijst de hoogte van het voetstuk waar ik hem op heb geplaatst,” zegt Frankey.

Wie een glimp wil opvangen van het beeld, moet zondag naar het Rokin. Alleen vandaag is het beeld van de tv-presentator te zien.