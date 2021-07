Liveblog

Broer Peter R. de Vries wil straatnaam en monument

Familie, vrienden en collega’s namen donderdag in een besloten dienst afscheid van Peter R. de Vries. Een dag eerder nam het publiek al afscheid, zo’n 7500 mensen brachten de misdaadjournalist een laatste groet in Carré. Lees in dit liveblog terug hoe het afscheid verliep.