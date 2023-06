Broek kopen, kopje koffie drinken, autootje kijken. Wat doen die autoshowrooms in de winkelstraat?

Een autowinkel in hartje binnenstad. Dat het Chinese automerk Zeekr neerstrijkt in de Kalverstraat is al geen unicum meer. Her en der zitten er autoverkopers in topwinkelstraten. ‘Je kunt niet langer in een buitenwijk in een fort zitten.’

Dat zullen de snellehaphalers bij de Albert Heijn op het Leidseplein niet weten: hoeveel kaascroissantjes ze ook eten, door de vloer van de winkel zullen ze niet zakken. Die is immers twaalf jaar geleden door de eigenaar van het Hirschgebouw flink verstevigd, om de last van een stel auto’s te kunnen dragen.

Dat was nogal een nieuwtje: een autowinkel pal op het meest iconische plein van Nederland. BMW opende er in 2011 een winkel voor dochtermerk Mini. De Beierse autobouwer wilde met allerhande pseudo-Britse parafernalia het voormalige Britse icoon nieuw leven inblazen.

Vijf jaar later was die missie voorbij. Na – volgens BMW – 700.000 bezoekers sloot Mini de deuren, waarna Albert Heijn er zijn 98ste Amsterdamse winkel vestigde.

Maar de teerling was geworpen. Tesla opende in 2013 een eigen winkel in de P.C. Hooftstraat, op de gemeentelijke voorwaarde dat er geen auto zou worden verkocht. Bentley presenteerde zich een tijdje in het Conservatoriumhotel. Net als Mini zijn ze allebei geruisloos weer verdwenen.

Elektrische automerken

Maar inmiddels is de autowinkel aan zijn derde leven toe, namelijk in prominente winkelstraten. Her en der duiken daar tussen de kledingwinkels en eetzaakjes uithangborden op van elektrische automerken, die heel wat minder sterk op het netvlies staan dan Mini of Bentley.

Zo zit Polestar op de kop van de Van Baerlestraat. Lynk & Co huist knus op het Rokin, het Vietnamese Vinfast op de Raadhuisstraat. Ook in andere steden is dit te zien: zo zit Xpeng prominent in Mall of the Netherlands in Leidschendam.

Nog maar het begin

Het Chinese automerk Nio, dat al een eigen Nio House heeft in hartje Rotterdam, baarde eind vorig jaar opzien met de aankondiging zich over het voormalige Metz & Co-pand aan de Leidsestraat te ontfermen, dat na het vertrek van het sleetse Abercrombie & Fitch leegstond. En premium-rivaal Zeekr strijkt eind dit jaar neer in het voormalige V&D-pand tussen Kalverstraat en Rokin.

Voor een autoland waarvan de inwoners gewend zijn voertuigen aan te schaffen op winderige boulevards aan de stadsrand is het nogal een cultuuromslag. Broek kopen, kopje koffie doen, autootje kijken.

“De traditionele manier van auto’s verkopen via dealers die meerdere merken verkopen, werkte vroeger misschien goed,” zegt topman Spiros Fotinos van Zeekr. “Consumenten waren gewend doelbewust naar een industrieterrein te rijden waar iedereen bij elkaar zat.”

“Wij willen ons daarvan losmaken. De wereld is veranderd. Autokopers oriënteren zich eerst op internet, zeker progressieve consumenten die op zoek zijn naar een elektrisch voertuig. Pas als ze zichzelf al goed hebben geïnformeerd willen ze naar een showroom, maar niet ergens op een industrieterrein.”

Twijfels

“We moeten daarom op een andere manier met consumenten omgaan. Geen bestemming zijn waar je heen móet. Wij willen mensen informeren, onderwijzen over wat elektrisch rijden is en wat Zeekr kan betekenen. We moeten ons verhaal vertellen, op een open en vrijblijvende manier met klanten omgaan, een dialoog met ze opzetten, hun twijfels over elektrische voertuigen wegnemen. Daarom willen we op een goede locatie zitten die makkelijk bereikbaar is. Dan kun je niet langer in een buitenwijk in een fort zitten.”

Winkelbranchedeskundige, marketeer en UvA-lector Frank Quix ziet die omslag ook. “Het zijn niet zozeer winkels. Bij Lynk & Co kun je, als je lid bent, flexwerken, je krijgt koffie, je kunt een evenement houden. Zo willen ze verbinding leggen met die klant.”

Dat is nodig omdat Lynk & Co, zoals meer nieuwkomers, auto’s via een abonnementsvorm aanbiedt en veel gebruikers aan zich moet binden. Aandacht trekken is ook nodig vanwege de prijzen, die steevast ruim boven de 40.000 euro liggen. Ook de Chinese fabrikanten vragen zulke bedragen voor hun voertuigen, zeker nu de verkoop van elektrische auto’s in het slop zit, dankzij de torenhoge inflatie.

Tekst gaat onder de foto verder

De winkel van het Chinese automerk Polestar aan de Van Baerlestraat. Beeld Mariet Dingemans

Voor de worstelende winkelstraat is de komst van al die autowinkels een gouden oplossing. “Voor de uitstraling van de winkelstraat is het heel erg goed. We hebben sinds 2015 tegen een leeg V&D-pand aan kunnen kijken.”

Doodvallend stuk straat

“Voor de kop van de Kalverstraat wordt het aantrekkelijk dat er een plek is waar mensen naartoe gaan. Dat is een beetje een doodvallend stukje straat geworden. Met een beetje mooie openingstijden houd je hiermee de loop erin.”

Maar autowinkels, Chinees of niet, worden niet de redding van de winkelstraat. “In Rotterdam en Den Haag zie ik ze ook nog wel verschijnen. Utrecht wordt al moeilijker en in de dorpsstraat zal je ze niet vinden.”

Er is wel nogal wat te promoten; een heuse stortvloed aan Aziatische automerken komt onze kant op. Zeekr is onderdeel van het Chinese Geely, net als andere autowinkeluitbaters Polestar en Lynk & Co. Daarnaast is het concern eigenaar van Volvo en Lotus en heeft het belangen in Aston Martin en Smart. Nio wil net zo’n merkenportefeuille opbouwen.

EV-Pionier BYD (‘Build Your Dream’) kwam vorig decennium al naar Nederland met bussen en bedrijfsvoertuigen en verkoopt sinds vorig jaar personenauto’s via traditionele dealers van Louwman, van wie de eerste zich bij Amsterdam Overamstel bevindt.

En er staan nog meer te trappelen. Seres, op papier Amerikaans maar gefinancierd door China, heeft hier al een teen in het water, evenals het Chinese Aiways. Volgend jaar volgen het Chinese Omoda, Ora en HiPhi.

Voorsprong door techniek

“Chinese fabrikanten hebben een voorsprong op het gebied van elektrische auto’s omdat die markt in China al heel groot is,” zegt econoom Rico Luman die voor ING de automotive-industrie volgt. “En omdat ze de hele keten, inclusief de batterijen beheersen. Die willen nu internationaliseren.”

“Ik vraag me soms ook af wat er achter al die merken zit. Ze spelen in op specifieke doelgroepen. Maar die moeten ze wel bereiken en duidelijk maken wat het onderscheid is. Ze zullen zich moeten inkopen in onze gedachten. Er is nog wel wat aandacht nodig om die merknamen in de markt te zetten. Zo’n vlaggenschipwinkel kan daar goed bij helpen.”

Dat Nederland nu de springplank voor Chinese nieuwkomers is, verbaast hem niet. “Elektrisch rijden is hier al aardig ingeburgerd, en de laadpaaldichtheid is hoog. Bovendien is er in Nederland en Europa regelgeving in de maak dat alles naar elektrisch moet; in de zakelijke markt is dat wellicht al vanaf 2025 verplicht. Dat geldt nog niet voor de rest van de wereld.”

Het heeft ook te maken met de geopolitieke spanningen tussen de VS en China. “Europa biedt hen nu de meeste mogelijkheden,” zegt Luman. “De VS subsidiëren elektrische voertuigen alleen als cruciale onderdelen uit de VS, Canada of Mexico komen. Er wordt daar niet geproduceerd door de Chinezen. Dat is een protectionismemaatregel.”

Achterblijven

Omdat sommige gevestigde automerken achterblijven op elektrisch gebied, is er voor de Chinese nieuwkomers veel te winnen. “De Chinese producenten zien de opening van de markt. De traditionele merken zijn nog niet opgelijnd om die te veroveren. Je kunt nu snel marktaandeel winnen.”

Maar de automastodonten komen er volgens Luman wel aan. “Vooral de VW-groep is flink bezig. Toyota loopt nog achter, die missen de boot. Maar ze gaan allemaal over naar elektrisch vervoer. Europees design geeft misschien iets meer comfort voor de Nederlandse consument. En de traditionele fabrikanten hebben wel slagkracht.”

De automotive-econoom verwacht dan ook niet dat we alle Chinese nieuwkomers over een paar jaar nog steeds in de winkelstraat zien. “Voor hen is het ook aftasten wat er wel aanslaat en wat niet. Maar ze zullen zeker niet allemaal verdwijnen.”