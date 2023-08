Broeierig weer op komst: temperatuur tot boven 30 graden met plaknachten

Mensen zoeken verkoeling tegen de hitte aan de Amstel. Beeld ANP

De kentering vindt deze week plaats van donderdag op vrijdag. Tot en met donderdag is het nog aangenaam warm en droog met temperaturen van 23 tot 26 graden in het zuidoosten van het land. Vanaf vrijdag wordt het warmer en vochtiger en loopt de temperatuur op tot rond de 30 graden.

Zaterdag is er kans op onweersbuien ‘maar die verdrijven de warmte niet’, zegt Johnny Willemsen van Weerplaza. “Vanaf vrijdag en zaterdag is het echt heel warm. Het hangt een beetje af van hoe zonnig het is, maar het kan vanaf dan tot en met dinsdag zeker warmer worden dan 30 graden.” De komende dagen is er heel weinig wind. Vanaf vrijdag komt die wind vooral uit het zuiden en van daaruit wordt de warme lucht hiernaartoe geblazen.

Ook de nachten worden plakkerig. “Het koelt natuurlijk wel wat af, maar niet veel. Er zullen nachten tussen zitten waarbij de temperatuur niet of nauwelijks onder de 20 graden komt.”

In Amsterdam wordt het begin van de week heerlijk terrasweer met temperaturen tot 24 graden. Wel goed smeren, want de zon gaat flink schijnen en met zonkracht 5 ligt de kans op verbranden op de loer. Zaterdag gaat het onweren en regenen, maar op zondag klaart het op en wordt het écht warm. In de stad stijgt het kwik tot 28 graden. Maar de gevoelstemperatuur kan een stuk hoger liggen, omdat in een stad met veel steen, beton en asfalt de zon vrij spel heeft.

Lange termijn

Wat betreft de lange termijn is het weerbeeld nog niet helemaal duidelijk, maar dat het warm wordt is vrij zeker. Willemsen: “Er is wel wat onzekerheid, maar die zit tussen warm en heel heet,” aldus Willemsen. “Als we nog verder vooruitkijken zien we dat het weer wat koeler en wisselvalliger wordt, maar dan hebben we het over donderdag 24 augustus en dat is nog best ver weg.”