Britse uitgeverij brengt alsnog boeken uit met originele teksten Roald Dahl

Engelstalige kinderboeken van Roald Dahl in een boekenwinkel. Beeld ANP

Lezers kunnen zo kiezen aan welke versie ze de voorkeur geven, stelt de uitgever. Puffin kreeg afgelopen week te maken met een storm van kritiek toen duidelijk werd dat in populaire kinderboeken als Sjakie en de chocoladefabriek en De Grote Vriendelijke Reus honderden passages zijn aangepast zodat ‘iedereen’ ervan kan genieten. Zo werd het woord ‘dik’ veranderd in ‘enorm’ en is de term ‘lelijk’, om een vrouwelijk personage te omschrijven, geschrapt.

Veel mensen uit de literaire wereld noemden het ‘absurde censuur’ en ook de Britse premier Rishi Sunak reageerde kritisch. Hij vond dat het werk van Dahl ‘behouden en niet bijgewerkt’ moet worden.

De originele versies van de boeken worden straks uitgegeven onder het label Penguin, het moederbedrijf van Puffin. De Fontein, de uitgever van de Nederlandse vertalingen van het werk van Dahl, liet eerder deze week weten de boeken voorlopig niet aan te passen.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: