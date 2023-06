Brandweerexperts: ‘Dak maximaal vol leggen met zonnepanelen onverantwoord’

Bij een brand in Arnhem kon het bluswater de vlammen niet bereiken door de lange aaneengesloten rij zonnepanelen. Beeld ANP/PERSBUREAU HEITINK

Een eenvoudige keukenbrand leidde er zondag toe dat acht Arnhemse families hun huis kwijt zijn. De brandweer werd geconfronteerd met een lange, aaneengesloten rij zonnepanelen op het dak. Omdat het bluswater de vlammen niet kon bereiken, kon de brandweer geen plek creëren om het vuur tegen te houden. De huizen werden zo beschadigd dat ze onbewoonbaar zijn.

De grote brand in Arnhem, waarbij geen slachtoffers vielen, is zeker niet de eerste waarbij de brandweer te maken krijgt met zonnepanelen. Vorig jaar was dat bij ongeveer 35 branden het geval, in de eerste helft van dit jaar al 55 keer. De brandweer verwacht dat dit aantal alleen maar verder oploopt nu daken in recordtempo met zonnepanelen worden vol gelegd. Eind dit jaar gaat het naar schatting om zo’n tachtig miljoen zonnecollectoren verspreid over het land.

Terwijl steeds meer Nederlanders zich op zonnige dagen rijk rekenen met de opgewekte stroom van hun panelen, maakt de brandweer zich juist meer en meer zorgen over de veiligheid. Al was het maar voor hun eigen mensen. Ze kunnen bij het blussen te maken krijgen met kortsluiting, met elektrische schokken, met instortingsgevaar omdat daken bezwijken onder het gewicht of met het wegwaaien van zonnepanelen terwijl ze aan het werk zijn. Ook kunnen hete vloeistoffen en giftige dampen vrijkomen.

Constructie grootste probleem

De brand in Arnhem laat volgen brandweerexperts zien dat er nog veel te verbeteren valt. Daar lagen panelen van meerdere woningen dicht tegen elkaar aan. Dat ziet er misschien fraaier uit en levert een maximaal rendement, maar stelt de brandweer voor een enorm probleem, aldus Nils Rosmuller, lector energie- en transportveiligheid van het Nederlandse Instituut voor Publieke Veiligheid. Het bluswater, zo zegt hij, gleed van de daken af en kon de vlammen niet bereiken. “Dit mag nu nog zo worden gebouwd en dat is waarschijnlijk met de beste bedoelingen gedaan, maar handig is het niet. Als je ziet hoeveel brandweermensen hier zijn ingezet en met welk materiaal, dan is zo’n dakconstructie gewoon onverantwoord voor de bewoners, de omwonenden en de brandweer.”

De brandweer adviseert op een halve meter van de grens van een rijtjeswoning te stoppen met het leggen van zonnepanelen. “Als twee buren dat doen, heb je een stoplijn van een meter. Die kan de brandweer dan goed nathouden bij een brand en zo wordt makkelijker voorkomen dat het vuur overslaat,” aldus Rosmuller.

De rol van de zonnepanelen bij deze brand moet ook weer niet worden overschat, vindt praktijkhoogleraar brandveiligheid Ruud van Herpen. Hij snapt dat de panelen het blussen hebben bemoeilijkt, maar het probleem zit volgens hem vooral in de constructie van het huis. “Deze brand had ook met deze zonnepanelen op het dak niet mogen doorslaan naar de naastgelegen woning. De spouwmuur had dat moeten vertragen, maar die vuurstop heeft onmiddellijk gefaald. Daar zit waarschijnlijk het echte probleem.”

Problemen bij installatie

Behalve de zonnepanelen op het dak heeft de brandweer ook grote zorgen over de kwaliteit van zonnepanelen zelf. Volgens Rosmuller vooral over de manier waarop ze worden aangelegd. “Het is mooi dat erkende installateurs zichzelf kwaliteitseisen hebben opgelegd, maar ze kunnen niet voldoen aan de gigantische vraag naar zonnepanelen. Anderen proberen dan een graantje mee te pikken en denken ook dit soort panelen te kunnen installeren. Daarbij wordt een scala aan fouten gemaakt die allemaal het risico op brand kunnen verhogen.”

Dat er problemen zijn bij de installatie van zonnepanelen ziet ook Jurjen Burghgraef, mede-eigenaar van een risico-inspectiebureau. Hij controleert geregeld zonnepanelen. “Ik was laatst op een dak en daar sloegen connectoren wit uit in plaats van dat ze zwart waren. Zo moet het dus niet. Plaatsing moet echt gebeuren door deskundigen. Ik zie dat veiligheid bij bedrijven inmiddels de goede kant opgaat. Daar zijn plannen in de maak voor reguliere inspecties naar brandveiligheid als er zonnepanelen worden geïnstalleerd. Maar bij woningbezitters is dat een heel ander verhaal.”

Dat zonnepanelen in een lange rij worden aangelegd noemt ook hij niet handig. “Je moet op het dak een onderbreking hebben. Anders kunnen brandweermensen er niet bij.”

Burghgraef verwacht dat de grootste uitdaging voor de brandveiligheid overigens nog moet komen als straks de batterij aan populariteit wint. Mensen zoeken naar alternatieven om hun opgewekte stroom op te slaan nu de overheid de subsidieregeling voor de terug geleverde stroom stapsgewijs afbouwt. “Als er een foutje in zo’n lithiumbatterij zit, kun je een explosie krijgen. En zo’n apparaat heb je wel inpandig.”