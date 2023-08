Brandweer overspoeld door telefoontjes vanwege forse buien: ‘Bel alleen 112 bij acuut gevaar’

Beeld ANP / ANP

Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om honderden telefoontjes van mensen uit de regio Amsterdam die op een bepaalde manier te maken hebben met wateroverlast: ondergelopen kelders, lekkende daken, problemen met riolering of dingen die verzakt zijn.

De oproep om alleen 112 te bellen bij gevaar is niet voor niks, zegt de brandweer: de vele telefoontjes houden de lijn bezet. “De meeste overlast is vervelend, maar levert niet direct gevaar op. En wij willen natuurlijk dat de lijn goed bereikbaar blijft voor de echte spoedgevallen.”

Via sociale media deelt de brandweer informatie over wat te doen bij overlast door de plensbuien van zondag. “Op die manier hopen we dat mensen zo snel mogelijk bij de juiste instantie uitkomen. Dat is fijn voor hunzelf wat betreft de afwikkeling van de overlast, maar ook voor ons, want dan kunnen wij ons blijven richten op de acuut gevaarlijke situaties.”

Zon

Het lijkt erop dat er zondag nog de hele dag buien over het land trekken. In het westen valt naar verwachting meer dan 50 millimeter regen in 24 uur. “Verkeer en buitenactiviteiten kunnen daar hinder van ondervinden,” aldus het KNMI. Voor de provincies Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland, Overijssel en Drenthe is code geel afgegeven.

In het noordwestelijk kustgebied neemt de wind in de loop van de dag ook toe en kunnen er windstoten van 90 tot 100 kilometer per uur voorkomen.

Vanaf dinsdag lijkt het weer iets op te klaren met minder kans op buien en meer zonuren. Vanaf donderdag lijkt de zomer weer langzaam zijn intrede te doen met voorspelde temperaturen van zo’n 24 graden en veel kans op zon.

