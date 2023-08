Brandweer ontving vanwege regen afgelopen weekend twee keer zoveel telefoontjes als normaal

Het was een nat weekend, maar dat weerhield Amsterdammers er niet van om – mede vanwege de vele feestjes in de openlucht – massaal de hort op te gaan. Beeld Eva Plevier/ANP

Vooral in de nacht van zaterdag op zondag en op zondagochtend werd de brandweer overspoeld met meldingen van water- of stormoverlast. Zo werd de brandweer gebeld over straten die blank stonden en putten die niet goed doorliepen. Zondagochtend was het zo druk op de lijn van het noodnummer dat de brandweer opriep om alleen 112 te bellen bij 'acuut gevaar’.

“Het was even erg druk, vandaar dat verzoek,” aldus een woordvoerder van de brandweer. Later op de dag werd er veel gebeld naar het alternatieve – geen spoed – nummer van de brandweer.

Of de brandweer ook vaker is uitgerukt dan normaal kan een woordvoerder niet zeggen. “Veel van de meldingen die binnenkwamen waren eigenlijk niet voor de brandweer en konden we doorzetten naar de gemeente of Rijkswaterstaat.” Een ondergelopen straat is vervelend voor bewoners, maar niet direct gevaarlijk en dus een taak voor de gemeente.

Wel rukte de brandweer uit voor een aantal ondergelopen kelders en regenpijpen die de hoeveelheid water niet aankonden en los dreigden te komen.

‘Het was heel nat’

Ondanks de regen was het druk op camping Vliegenbos in Amsterdam-Noord. “Dit is een van de drukste weekenden van het seizoen,” vertelt de bedrijfsleider van de camping Erik van der Linden. Door de Pride, verschillende festivals in de stad en vakantie voor bijna heel Europa was de camping volgeboekt en dus qua bezetting weinig last van de hoeveelheid regen. “Het was vooral heel nat, maar 98 procent van de mensen zijn gewoon gekomen en hebben hun tentje opgezet. Zij hebben een hele leuke tijd gehad.”

“Natuurlijk is het fijner als de zon schijnt, maar de sfeer op de camping was goed. Onze gasten maken er het beste van,” aldus Van der Linden.

Bij camping Zeeburg is het de afgelopen tijd rustiger dan normaal. Teamleader receptie Bas Mooyman ziet de hoeveelheid bezoekers teruglopen door het slechte weer van de afgelopen periode. “De camping ligt er goed bij, maar vanwege alle regen is het rustig. De bezoekers die er zijn maken er wat van en de sfeer is goed.”

Niet alle bezoekers zien het zitten om hun tentje op te zetten in de regen. “Sommige bezoekers verruilen hun tent voor een nachtje in een van onze accomodaties.” Ook bij de kano en fietsverhuur van de camping loopt het geen storm, maar met beter weer in het vooruitzicht maakt camping Zeeburg zich klaar voor toenemende bezoekersaantallen. “We gaan over de duizend bezoekers heen deze week,” aldus Mooyman.

Modder

Muziekfestival Dekmantel trof afgelopen weekend maatregelen vanwege het slechte weer. Vlonders en overkappingen moest de bezoekers ‘comfort’ bieden ondanks de regen. Een gedeelte van het festivalterrein veranderde in een grote modderpoel zo is te zien op beelden op sociale media.

“Dat was echt heel lokaal,” zegt Joke Hoeven namens het festival. “Aan de andere kant van het terrein was er vrijwel geen sprake van. Het Amsterdamse Bos heeft ook een best goed drainagesysteem.”

De overlast voor bezoekers was ‘heel beperkt’, aldus de organisatie. “De overkappingen zorgden ervoor dat mensen konden schuilen op het terrein. We hebben extra pendelbussen ingezet en die werden heel veel gebruikt. De bussen reden zondag tot laat.”

“Zaterdag viel naar verwachting mee. Het weer van zondag heeft mensen niet weerhouden te komen. Als je de opkomst bij de verschillende stages zag, zag je geen terugval van bezoekers. Mensen hadden regenkleding aan, zoals we hadden geadviseerd. We deelden ook extra poncho's uit. Het was een fantastisch weekend en de sfeer heeft er zeker niet onder geleden.”

Lekker waggelen pic.twitter.com/4FG3otqPWi — Atze de Vrieze (@atzedevrieze) 6 augustus 2023

