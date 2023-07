Brandend vrachtschip Fremantle Highway aangekomen op tijdelijke locatie

Luchtfoto van het brandende vrachtschip Fremantle Highway. Beeld ANP

Het verslepen is zonder problemen verlopen, zegt Rijkswaterstaat. De tijdelijke locatie is nabij een ankerplaats voor vrachtschepen en ligt op zo’n 16 kilometer boven Schiermonnikoog en Ameland. ‘Door de meewerkende stroming tijdens het tweede deel van de sleep kon er sneller worden gevaren dan eerder was berekend. Ook de rookontwikkeling van het vrachtschip bleef tijdens de hele sleeproute minimaal,’ aldus Rijkswaterstaat in het liveblog over het verslepen van het schip.

Het schip, waarop nog steeds brand woedt, kwam maandag rond 11.30 uur aan op de tijdelijke plek. Eerst wordt het schip verankerd, legt Rijkswaterstaat uit. De sleepverbinding blijft in stand, dus het schip blijft aan de twee bergingsboten vast. ‘Zodra het mogelijk is gaat een team van de bergerscombinatie aan boord om een inspectie uit te voeren. De Fremantle Highway blijft aan de sleepboten vast. Ook blijft het oliebestrijdingsvaartuig Arca in de buurt,’ aldus Rijkswaterstaat.

De eindbestemming van het schip hangt volgens Rijkswaterstaat onder meer af van ‘de situatie aan boord van het vrachtschip, de te verwachten weersomstandigheden en een beschikbare haven met de juiste faciliteiten’.

Duizenden auto’s

De brand aan boord van de Fremantle Highway brak dinsdagavond uit. Het vaartuig was onderweg van Bremerhaven in Duitsland naar Port Said in Egypte, en daarna naar Singapore. Alle bemanningsleden zijn na het uitbreken van de brand van boord gehaald. Een deel is van boord gesprongen en de rest is door een helikopter opgehaald. Een persoon kwam om het leven, de rest raakte gewond.

Het is niet duidelijk hoeveel bemanningsleden er nog in het ziekenhuis liggen. Wel meldde rederij Shoei Kisen Kaisha maandagmiddag dat het merendeel van de 23 opvarenden inmiddels weer thuis is.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: