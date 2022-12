Brandbrief over ‘misdragingen’ Forum-Kamerleden: Van Meijeren meermaals beschonken aangetroffen

De beveiligingsdienst van de Tweede Kamer heeft zich meermaals beklaagd over 'misdragingen' van Forum voor Democratie. De foto’s werden bijgevoegd in een brandbrief aan het bestuur van de Kamer. Beeld RV

In de brief aan het bestuur van de Tweede Kamer van april vorig jaar klagen beveiligers en schoonmakers over een reeks ‘misdragingen’ op de Forumburelen sinds eind 2020.

De brief rept van feestjes op de fractiekamers bij Forum voor Democratie waarbij flessen drank achterblijven, overal sigarettenpeuken liggen, slapende FvD’ers worden aangetroffen en rotzooi wordt achtergelaten. Uit de brief: ‘Met Kamerleden en medewerkers Forum voor Democratie hebben zich het afgelopen half jaar meerdere zaken afgespeeld die in strijd zijn met veiligheidseisen, huisregels of basale fatsoensnormen’.

Bijvoorbeeld op 16 oktober 2020. ‘Rookverbod genegeerd. Beveiliging spreekt FvD tevergeefs hierop aan. Rotzooi achterlaten: achttien flessen wijn, sigarettenpeuken op de grond, plant omgevallen.’

Op 1 april 2021 volgt een soortgelijk incident: ‘Fractiekamers een rotzooi, rookverbod genegeerd. Flessen wijn en sigarettenpeuken overal.’

Op 15 en 16 april is het weer raak: ‘Om 07.15 uur trof een Kamermedewerker een paar slapende FvD’ers aan. In de nacht is er in de kamer gegeten en gedronken.’

Diezelfde dag wordt een ‘berg papiersnippers’ op de gang gevonden, een ‘fles jenever’ op de grond. In de fractiekamer: ‘Twintig lege flessen wijn, etensresten, roken, grote rommel.’ En: ‘Omstreeks 04.30 uur check in ruimte en nog twee mensen aanwezig. Deze wilden daar blijven omdat ze die ochtend vroeg toch weer in de Kamer moesten zijn. Beide heren waren onder invloed alcohol en er werd gerookt.’

Diezelfde maand, op 19 april, wordt ook over vernielingen geklaagd. Zo wordt ‘een deur uit een pantry verwijderd’ en een ‘wandklok van de muur getrokken’. Ook zijn er zonder overleg wijnkoelers geplaatst, waarbij vrees is voor overbelasting van het elektriciteitssysteem.

Van Meijeren

In de brief wordt ook FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren genoemd. Hij kwam juist vorige week nog in opspraak toen bleek dat hij voor de rechter moet komen. Eind 2021 werd volgens hemzelf zijn rijbewijs ingenomen, nadat hij een blaastest had geweigerd. Naar eigen zeggen deed hij dat omdat hij de agenten niet vertrouwde; zij zouden hem al langer achterna hebben gezeten. Van Meijeren benadrukte echter dat hij niet gedronken had, omdat hij naar eigen zeggen sinds enige tijd geheelonthouder is’

Enkele weken later werd Van Meijeren wederom aangehouden. Hij reed toen op een snorfiets in Den Haag, wat niet mag zonder rijbewijs. Hij moet daarvoor in maart voor de rechter verschijnen.

In de brandbrief van de beveiligingsdienst van de Tweede Kamer wordt gemeld dat beveiligers Van Meijeren op 23 januari 2021 om 23.00 uur ’s avonds onder invloed zagen aankomen bij het Kamergebouw. Uit de brandbrief: ‘Om 00.45 uur check in de fractiekamer, daar lag Van Meijeren te slapen op de bank. Aangesproken en verzocht gebouw te verlaten – betrokkene was in ruime mate onder invloed van alcohol – hieraan is gehoor gegeven.’

Op 14 april 2021 spraken beveiligers Van Meijeren aan omdat hij geen mondkapje droeg. Zij schrijven: ‘Wordt verbaal onaangenaam naar beveiligingsmedewerker en wil in discussie. Van Meijeren is onder invloed van alcohol’. Het Kamerlid maakte een dag later excuses voor zijn gedrag.

Filmen

In de brief wordt verder over 7 april een andersoortig incident bij Forum gemeld. Op die dag maakt Forum-Kamerlid Freek Jansen een live filmpje, als een rondleiding door het Kamergebouw. ‘Hierop zijn diverse medewerkers te zien van de Tweede Kamer, zonder dat toestemming is gevraagd aan betreffende collega’s. Zij worden daar privé onprettig op aangesproken. Hier wordt het recht op privacy van Kamermedewerkers geschonden.’

Ook vanuit beveiligingsoogpunt is dat onwenselijk, schrijven beveiligers, onder meer omdat de huisvesting van de PVV-fractie zo op beeld komt, terwijl die juist extra beveiliging krijgen. ‘In betreffende livestream lopen de betrokken mensen van FvD ook onaangekondigd de fractieruimte van BIJ1 binnen. Dit wordt door BIJ1 als intimiderend en onveilig ervaren. Dit is een vorm van huisvredebreuk.’

Rode loper

In de brief wordt ook geklaagd over een rode loper die Forum op de gang legt bij hun fractiekamers. Hoewel beveiligers waarschuwen dat dit vanwege struikelgevaar niet wenselijk is, blijft deze toch liggen. Gevolg: ‘Heeft al een struikelpartij veroorzaakt.’

Wat er precies met de brandbrief is gebeurd, is onduidelijk. Deze is neergelegd bij het presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer dat bestaat uit Kamerleden. De leden daarvan zeggen niet te willen reageren.

Forum voor Democratievoorman Thierry Baudet wil niet ingaan op de inhoud van de brandbrief. “We gaan helemaal niet in op gelekte stukken. Wij zijn met politiek bezig.” Van Meijeren was niet bereikbaar voor commentaar.

Een woordvoerder van de Tweede Kamer verklaart: “Als fracties de huisregels niet in acht nemen, worden ze er altijd op aangesproken.”