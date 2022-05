Brand in dakconstructie pand aan Leidsestraat in Amsterdam

De Leidsestraat is afgezet vanwege een brand in een dakconstructie. Beeld Raounak Khaddari

Volgens een woordvoerder van de brandweer is het ‘geen omvangrijke brand’. Het betreft een pand in verbouwing. Er was voorzichtigheid geboden bij het openmaken van het dak om de brand te bereiken, daarom zijn er meerdere brandweerwagens aanwezig. De blus- en sloopwerkzaamheden van het dak zullen nog enige tijd in beslag nemen.

Het is niet bekend om wat voor soort gebouw het gaat. Enkele mensen waren aanwezig, zij zijn geëvacueerd. De woordvoerder meldt dat er geen gewonden zijn. Ook waren er nog twee honden in het pand aanwezig. Zij zijn ‘in goede gezondheid’ herenigt met hun baasje. Uit voorzorg zijn er ambulances ter plaatse.

De brand #Leidsestraat Amsterdam woedt in de dakconstructie van een woongebouw in verbouw. De brandweer is met veel collega’s ter plaatse om het dak voorzichtig open te werken en de brand te blussen. Er komt zeer beperkt rook vrij. pic.twitter.com/aKIqy9rSM3 — Brandweer AA (@BrandweerAA) 12 mei 2022