Brand bij woning Indische Buurt na explosie of brandstichting

Beeld Joris van Gennip

Een politiewoordvoerder laat weten dat het nog onduidelijk is of de brand aangestoken is of veroorzaakt door een explosie. Bewoners zeggen wel een knal gehoord te hebben. De brand die ontstond moest geblust worden door de brandweer.

De bewoners van de woning waren niet thuis op het moment dat de brand ontstond. Wel hebben twee buren rook ingeademd. Zij zijn ter plaatse behandeld door een ambulancemedewerker.

De stad wordt regelmatig opgeschrikt door explosies bij woningen en winkels. Dit jaar zijn er, voor zover bekend, al zo’n 20 explosieven afgegaan in Amsterdam. Het achterlaten van explosieven wordt door criminelen gebruikt als drukmiddel. Of dat in de Boeroestraat ook aan de hand was weet de politie niet.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: