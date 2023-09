Brand bij afvalverwerker Renewi in Westpoort onder controle

De brandweer is 's nachts bezig het vuur bij Renewi te bestrijden. Beeld ANP / ANP

De brand brak uit rond 22.30. Brandweer rukte met veel materiaal uit naar de Kajuitweg in Westpoort. Een woordvoerster van de brandweer liet iets voor middernacht al weten dat er bij het blussen van de brand gedurende de rest van de nacht geen grote problemen meer worden verwacht.

Het sein brand meester is desondanks nog niet gegeven. Dat komt doordat de brandweer bezig is het bedrijfsafval dat binnen in brand stond met shovels naar buiten te rijden, om het daar verder te blussen. Als buiten extra zuurstof bij de smeulende afvalberg komt, kan het vuur daarin eventueel weer oplaaien. Maar normaal gesproken moet dat geen problemen meer opleveren. Wel zullen de bluswerkzaamheden daardoor nog lange tijd duren.

De woordvoerder van de brandweer raadt mensen aan om ramen en deuren gesloten te houden vanwege de rook die bij de brand vrijkomt. De woordvoerder laat weten dat aangenomen mag worden dat er geen andere gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Bij de brand zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Het is niet de eerste keer dat er brand uitbreekt bij Renewi: ook in 2019 en 2021 was er sprake van brand bij het afvalverwerkingsbedrijf in het Westelijk Havengebied.

