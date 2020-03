Brancheorganisatie zet noodfonds op voor getroffen horeca

Beeld anp

“Door het uitblijven van snelle adequate oplossingen vanuit de overheid, hebben we zelf het initiatief genomen om met partijen en leveranciers uit de markt een steunfonds op te richten. Hopelijk kan dit fonds worden gebruikt voor kleine overbruggingskredieten om getroffen horeca ondernemers te helpen.”

De noodkreet volgt op een onderzoek van de branche waaruit blijkt dat de helft van alle boekingen in hotels en restaurants is geannuleerd. Ook zijn de omzetten met een derde gedaald. Vooral Brabant en Amsterdam zijn volgens de organisatie zwaar getroffen. Eerder deze week riep de Amsterdamse afdeling in deze krant al op tot verregaande maatregelen van kabinet en stadsbestuur.

De organisatie verwacht dat de horecasector deze maand 700 miljoen euro omzet mist, meer dan twee keer zo veel als het gemiddeld bedrijfsresultaat van 300 miljoen euro per maand.

In een brandbrief roept de branche, zij aan zij met vakbonden en werkgeversorganisaties, het kabinet op vandaag nog steunmaatregelen te nemen om de horeca te helpen. Naast eerdere toezeggingen voor arbeidstijdverkorting en MKB-steun wil de organisatie voor langere tijd overbruggingskredieten en een garantiefonds voor horecabedrijven die in problemen raken doordat ze de deuren moeten sluiten, of zonder klanten zitten.