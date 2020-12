Branche wil álle winkels voorzien van afhaalloket om ze ‘open’ te kunnen houden

Vijf weken je winkel dicht. Wat doet dit met de tienduizenden ondernemers die normaal gesproken de drukste tijd van het jaar beleven? Jan Meerman, algemeen directeur van branchevereniging INretail, ziet het met lede ogen aan. “Er zijn winkeliers die ongehoorzaam zijn en openblijven.”

Hoeveel winkeliers worden geraakt door de lockdown?

“Ons land telt grofweg honderdduizend retailers, waarvan zeker de helft bestaat uit ondernemers die in de non-foodsector werken. Van deze groep gedupeerden komt een flink deel in financiële problemen. Zeker als je kleding of schoenen verkoopt, heb je het niet breed.”

“Wij verwachten dat met name 1 januari een belangrijke datum wordt voor veel collega’s. Dan blikken ze terug op het afgelopen jaar en beslissen ze of het zin heeft om door te gaan of niet. Ik voorspel dat er duizenden zullen stoppen. Het is heel zuur, maar we staan in de startblokken om ze te helpen bij de rompslomp die komt kijken bij een bedrijfsbeëindiging”

Zijn de reacties zo heftig?

“De mensen die ons benaderen zijn boos, maar ook gelaten en verdrietig. Aan de rekken hangen de collecties waar hun geld in zit. Een groot deel kan worden afgeschreven, terwijl dit normaal de drukste weken van het jaar zijn. Dat doet wat met je gemoed. Ik krijg nu al van sommige collega’s te horen dat ze over het randje willen gaan en hun zaak niet willen sluiten. Anders hoeft het voor hen niet meer.”

“We kunnen de lockdown niet meer terugdraaien, maar ik vind dat het kabinet totaal niet heeft nagedacht over de uitvoering. Het is niet getoetst aan de praktijk, dit besluit kwam uit de lucht vallen. Neem bijvoorbeeld die onduidelijkheid over essentiële en niet-essentiële winkels. Daar zit een grijs gebied. Daar had de overheid veel duidelijker over moeten communiceren.”

Hoe kunnen jullie winkeliers helpen te overleven en tegelijkertijd het risico uitsluiten dat het te druk wordt?

“We zijn druk aan het lobbyen in Den Haag om niet alleen bouwmarkten, maar álle winkels te voorzien van een afhaalloket, het zogeheten click&collectsysteem. De klant bestelt en betaalt thuis en haalt het vervolgens op in de winkel. Om te voorkomen dat het te druk wordt, kan er met tijdsloten worden gewerkt. Technisch gezien is dit redelijk snel te regelen, maar het moet wel mogen.”

“Daarnaast zijn we bezig ondernemers tips en advies te geven om zelf bestellingen bij de klant thuis te brengen. Hoe organiseer je dat het beste? Met dat soort praktische zaken zijn we volop bezig. Op die manier worden niet alleen de winkeliers geholpen, maar ontlasten we ook de webshops. Die zitten echt aan hun plafond.”

Bent u tevreden over de financiële regelingen voor de retail?

“We mogen niet klagen over de steunpakketten, we zijn ook blij met de voorraadvergoeding die de premier heeft aangekondigd. Het is ook hard nodig om te voorkomen dat we in 2021 worden geconfronteerd met heel veel lege winkels.”

Alle winkels op slot, besloot het kabinet maandagavond. Maar al snel bleek dat de lijst met uitzonderingen langer was dan alleen het bekende rijtje van supermarkten, drogisterijen, slijterijen, verswinkels, dierenspeciaalzaken, audiciens en opticiens.

In een poging om aan de meeste verwarring een einde te maken, plaatste het ministerie van Economische Zaken ’s middags op rijksoverheid.nl de toevoeging dat als een winkel hoofdzakelijk (meer dan 70 procent van de omzet) producten verkoopt die vallen onder de lijst met uitzonderingen, het hele filiaal open mag blijven. En als minstens 30 procent van de omzet uit deze producten komt, mag een deel van de winkel open blijven. Hoe de overheid deze percentages gaat controleren, is nog niet duidelijk.

De regel zorgt ervoor dat ketens als de Hema niet volledig op slot gaan. “Wij zijn de grootste banketbakker van Nederland. Het zou gek zijn als we dicht zouden gaan,” zegt een Hema-woordvoerster. Het assortiment dat niet het stempel ‘essentieel’ heeft, is uit de schappen gehaald of afgedekt. Andere grote ketens als Blokker en Action hebben een mogelijke heropening van hun filialen nog in beraad.

Wel open, geen verkoop

De Primera-winkels blijven in elk geval alleen open voor post- en bankzaken. Het was lang onduidelijk of het bedrijf ook andere zaken mocht verkopen. Dat is dus niet zo. Dit betekent concreet dat klanten bij de PostNL- of DHL-servicepunten in de Primera-winkels terechtkunnen voor het versturen en ontvangen van brieven en postpakketten en het kopen van postzegels. Ook zijn enkele winkels met een ING-servicepunt open.

Primera zette eerder al vraagtekens bij het beleid vanuit het kabinet. “Mensen mogen wel hun tabak, oudejaarsloten en tijdschriften bij de supermarkten kopen, maar niet in onze winkels, terwijl we wel open mogen blijven. We weten dat iedereen preekt voor zijn eigen parochie. Maar nu komen mensen dan in onze winkels een pakje halen en gaan daarna naar de overkant om in de supermarkt sigaretten te kopen. Dat is toch niet te verkopen en dat leidt ook tot veel onduidelijkheid. Als wij wel tabak en loten mogen verkopen, zouden we juist ook de supermarkten kunnen ontlasten. Daar is het al druk genoeg,” aldus een woordvoerder van Primera.