Bram Peper (1940-2022) was meer op zijn plaats als souffleur dan als bestuurder

Bram Peper zag zichzelf als rasbestuurder, maar was als souffleur van de macht veel meer in zijn element. Beeld Brunopress

‘Eindelijk rust, maar je kunt het overdrijven.’ Dat moet op zijn grafsteen komen te staan, liet Bram Peper zich in 2002 in een interview met HP/De Tijd ontvallen. Cynisme was hem niet vreemd. De opmerking had te maken met de vele politieke vrienden die zich uit de voeten maakten toen Peper als PvdA-minister van Binnenlandse Zaken in opspraak kwam door zijn declaratieverleden als burgemeester van Rotterdam (1982-1998). De ‘bonnetjesaffaire’ betekende zijn politieke ondergang. Hij weet ook het stranden van zijn huwelijk met Neelie Kroes eraan.

Nadien werden tal van vraagtekens gezet bij het door de Rotterdamse gemeenteraad geïnitieerde onderzoek, dat trekken van een afrekening had. Pepers biograaf Henk van Osch concludeerde dat Peper ‘een fatsoenlijk en integer man’ was, zij het met weinig interesse in het netjes verantwoorden van zakelijke uitgaven. Toch bleef de affaire aan hem kleven, waardoor zijn politieke invloed zich na 2000 beperkte tot mediaoptredens, veelal als criticaster van zijn eigen partij.

Kortstondig voetballer bij AFC

Peper, zoon van een communistische metaalbewerker uit Haarlem, was een begenadigd voetballer en kwam een keer uit voor het Nederlands amateurelftal. In de jaren 60 gaf hij voorrang aan zijn studie sociale geografie in Amsterdam, waar hij nog wel kortstondig speelde voor AFC.

Aanvankelijk maakte hij carrière in de wetenschap en in 1977 werd hij in Rotterdam hoogleraar. Hij gold als een van de belangrijkste denkers binnen vernieuwingsbeweging Nieuw Links, begin jaren 70 verzamelpunt van alles wat links en opstandig was in de PvdA. Daar was hij een van de gematigdere krachten en bij PvdA-bewindslieden was hij gewild als adviseur. ‘Soeslov aan de Maas’ was zijn bijnaam, naar Michail Soeslov, destijds de belangrijkste ideoloog van het Kremlin.

‘Afschudden van ideologische veren’

In de PvdA voorzag hij als een van de eersten het belang van een harde aanpak van criminaliteit. Al in 1980 wierp hij de vraag op of integratie met behoud van culturele identiteit niet een verkeerd uitgangspunt was. Hij bestreed het taboe op het loslaten van de koppeling van uitkeringen en lonen en legde de basis voor het grotestedenbeleid. Peper was ook de man achter de lezing waarin Wim Kok in 1995 opriep tot het ‘afschudden van ideologische veren’.

Peper zag zichzelf als rasbestuurder, maar was als souffleur van de macht veel meer in zijn element. Daar had hij geen last van wat biograaf Van Osch zijn zwakke plekken noemde: ongeduld, geringe sociale vaardigheid en beperkte managementkwaliteiten.

Alcoholproblemen

Als burgemeester belandde hij in kleinere en grotere politieke moeilijkheden. En er ontstonden, onder invloed van een ongelukkig tweede huwelijk, alcoholproblemen. Tijdens een reis naar Zuid-Amerika stortte hij in. Nadien zwoer hij de drank af en maakte aan de zijde van Kroes, met wie hij in 1991 een relatie kreeg, een herboren indruk.

In de stad genoot hij lange tijd zekere populariteit. Ook in kunstenaarskringen was hij geliefd. Er was een vermaarde briefwisseling met Gerard Reve. Peper was aanjager van de modernisering van Rotterdam en uitbreiding van de haven. Maar zijn derde ambtstermijn werd overschaduwd door een ijzige relatie met zijn wethouders en ruzies met medewerkers. Bij Leefbaar Rotterdam, dat in 2002 met Pim Fortuyn een einde maakte aan de hegemonie van de PvdA, herinnerden ze hem, na zijn vertrek, als ‘de belichaming van de arrogantie van de macht’.

Ad Melkert en Wim Kok hadden hem desondanks hoog zitten en haalden hem in 1998 naar het tweede paarse kabinet. Daar brak zijn Rotterdamse verleden hem op. Hij had een moeizame relatie tot het stadsbestuur, maar hij betrok na zijn breuk met Kroes, met wie hij in Wassenaar woonde, wel een appartement in de stad.

Reacties op overlijden

Premier Rutte reageert op Twitter bedroefd op zijn overlijden: ‘Er zal altijd een Rotterdam voor en na zijn tijd zijn. Hij maakte van Rotterdam een van de modernste steden ter wereld. Hij was een kundig bestuurder en goede vriend.’

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb spreekt van ‘een zwaar verlies voor de stad’. “Zijn opvattingen over de sociale vernieuwing en de ontwikkeling van de Kop van Zuid, inclusief de bouw van de Erasmusbrug, waren vooruitstrevend en hebben enorm bijgedragen aan de huidige kwaliteit van de stad.”