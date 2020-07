Bram Moszkowicz moet neef 10.000 euro betalen voor beledigingen

Bram Moszkowicz in betere tijden. Beeld ANP

Moszkowicz zei in 2015 op Powned dat zijn broers beide uitstekende juristen zijn, maar dat zijn neefje de achternaam Moszkowicz ‘niet waard’ is. Ook noemde hij Yehudi Moszkowicz een ‘niemendal’. Tijdens de uitzending zei hij verder nog dat zijn neef geen goede jurist is.

Volgens Moszkowicz zelf zouden zijn uitspraken onder de vrijheid van meningsuiting vallen en daarmee niet strafbaar zijn, maar daar gaat de rechter niet in mee. Moszkowicz heeft zijn neef gediskwalificeerd in zijn vak, waardoor hij reputatieschade heeft opgelopen, aldus de rechtbank. Zodoende wordt het belang van de vrijheid van meningsuiting afgewogen tegen het belang van de bescherming van iemands goede naam en eer. Neef Yehudi trekt hierbij aan het langste eind.

‘Niet evident grappig’

Voor de uitspraken kan bovendien geen feitelijk bewijs worden gevonden (Yehudi Moszkowicz is geen bewezen slechte advocaat) en volgens de rechtbank vallen ze ook niet te plaatsen onder de noemer satire: ‘De uitlatingen zijn niet evident grappig of spitsvondig.’

Er was, kortom, geen goede reden voor Bram Moszkowicz om zijn neef publiekelijk te beledigen en daarom moet de voormalig advocaat de schade die hij zijn familielid heeft toegebracht vergoeden. Twee berichten over de uitspraken, op Twitter en in De Telegraaf, hoeven niet gerectificeerd te worden, zoals Yehudi Moszkowicz had geëist, omdat de uitzending van lang geleden is en er ‘bij het grote publiek’ geen actieve herinnering meer aan dit voorval bestaat, aldus de rechtbank.