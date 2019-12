Bram Moszkowicz failliet verklaard, comeback als advocaat zeer onzeker

Bram Moszkowicz. Beeld ANP

De uitspraak van de rechter in Lelystad kan gevolgen hebben voor de pogingen van Moszkowicz om weer als strafadvocaat aan de slag te gaan. In november meldde het Algemeen Dagblad dat Moszkowicz daartoe bij de Orde van Advocaten Midden-Nederland een verzoek had ingediend. Juist de financiële wanorde bij zijn vroegere kantoor was zeven jaar geleden een van de redenen om hem definitief te schorsen.

Moszkowicz werd in 2012 geschorst omdat hij contante betalingen niet zou hebben gemeld aan de Orde van Advocaten, omdat zijn bedrijfsvoering niet duidelijk was en omdat hij diverse jaarrekeningen niet zou hebben overlegd. Ook zou hij cliënten grote bedragen cash hebben laten betalen waarna hij zelf nauwelijks aan de zaak werkte.

Curator

De rechtbank Midden-Nederland benoemde donderdag advocaat Marco Guit van AMS Advocaten tot curator in het faillissement van Moszkowicz, laat het kantoor via Twitter weten. Guit beheert nu de bezittingen van Moszkowicz en gaat kijken wat er eventueel verkocht moet worden. Guit wil nog geen commentaar geven.

Sinds een aantal jaar werkt Moszkowicz op het kantoor van Nienke Hoogervorst als juridisch adviseur. Haar kantoor is gevestigd in Hilversum, de reden waarom Moszkowicz zijn verzoek bij de Orde in de regio Midden-Nederland heeft ingediend.

Moszkowicz wordt in zijn poging om weer terug te keren als advocaat bijgestaan door advocaat en oud-deken van de Orde van Advocaten in Den Haag Ernst van Win. Die heeft nog geen commentaar gegeven over gevolgen van het persoonlijk faillissement van Moszkowicz.