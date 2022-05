Bovengemiddeld veel klachten op eerste examendag

Eindexamenleerlingen tijdens hun examen op een middelbare school. Beeld ANP

Scholieren klaagden dat bij het examen Nederlands de eerste twee teksten te lang waren, wat in combinatie met de vele open vragen leidde tot een stressvol examen waarbij veel moest worden afgeraffeld. Ook vorig jaar waren er veel klachten over het eindexamen Nederland. Havo-scholieren klaagden over het examen Duits dat een van de teksten te ‘vaag’ was.

Verder kwamen er net als vorig jaar klachten binnen over het havo-examen Aardrijkskunde, vanwege het kaartenkatern dat leerlingen zelf aan elkaar moesten nieten. “Dat zorgde ervoor dat de eerste vijftien minuten van het examen werden verstoord door geluiden van nietmachines. Ook waren het grote vellen die een deel van de tafel innamen.”

Vorig jaar kreeg het LAKS alleen al in het eerste tijdvak ruim 212.000 klachten binnen. Dat was een record. Volgens de scholieren was dat vooral te wijten aan de gevolgen van de coronapandemie. Leerlingen kwamen tijdens lockdowns thuis te zitten en kampten met stress en onzekerheid.