Bouwmeester Wim Quist (1930-2022) verkoos functionaliteit boven de waan van de dag

Wim Quist behoorde tot de grootste Nederlandse architecten van de twintigste eeuw. Hij was tussen 1975 en 1979 Rijksbouwmeester en nam onder andere een vleugel van het Rijksmuseum onder handen.

De transparante musea van Wim Quist – veel glas, dunne kozijnen, witte muren – zijn fameus. Wie heeft ze niet bezocht, de nieuwe vleugel van Kröller-Müller in Otterlo, het Cobramuseum in Amstelveen, Beelden aan Zee in Scheveningen, het Noordbrabants Museum in Den Bosch, het Maritiem Museum in Rotterdam en het Museon in Den Haag.

Amsterdam heeft hem leren kennen door de verbouwing van de zuidvleugel van het Rijksmuseum in de jaren tachtig, die rond 2015 weer onder handen is genomen door de Spaanse architecten Cruz y Ortiz.

Strenge eenvoud en een al even strak geometrisch patroon – Quist was wars van decoratie, opsmuk en afleiding. De kunst moest zijn werk doen. Dat werkte uitstekend voor de musea, maar misschien minder voor de theaters: de Rotterdamse Schouwburg bijvoorbeeld kon maar niet gezellig of warm worden.

De grote verdienste van Quist lag dan ook meer in utilitaire constructies en kantoren, van de stormvloedkering in de Oosterschelde tot waterreservoirs bij Rotterdam. Voor IJburg ontwierp hij de brug tussen de nieuwe wijk en Muiden, en in Diemen is het hoofdkantoor van Randstad van zijn hand. Het zijn subtiele details waarin Quist excelleerde. Bij de bank van JP Morgan, tegenover het Hiltonhotel, is het een smalle spleet met een schuine muur in de voorgevel waarmee hij een gebaar maakte naar de Apollolaan. Oké, een gebaartje, want bepaald vriendelijk of open was en is dat bankgebouw niet.

Streven naar schoonheid

Als iemand staat voor het credo ‘less is more’ is het wel Quist, waarmee hij trad in de voetsporen van modernisten als Ludwig Mies van der Rohe en Le Corbusier. Begrijpelijk dat Quist niet in zee ging met de postmodernisten (veel kleur en vormexperimenten).

Hij signaleerde net als Rem Koolhaas dat de kit- en lijmspuit over de klassieke materiaalverbindingen ging zegevieren: een gruwel voor Quist, die zich niet bezondigde aan spiegelende vliesgevels. Hij noemde dat ‘eendagsarchitectuur’, gebouwen die met te lage budgetten in een oogwenk tot stand kwamen. ‘In korte tijd bedacht, zo snel gebouwd.’ Het resultaat is dat het grote publiek zijn werk wegzet als ernstig, ingetogen, grijs en misschien wat saai.

De paradox is dat zijn gebouwen wel de tand des tijds hebben doorstaan en dus voldoen aan de tegenwoordig zo gewenste duurzaamheid. Functionaliteit heeft het gewonnen van de waan van de dag, van de vluchtigheid die eigen is aan het postmodernisme. In die zin was Quist een klassieke bouwmeester die streefde naar een eigenschap die nog zelden voorkomt in de architectuur: schoonheid. Die schoonheid kon worden bereikt door de juiste afmetingen, de uitgekiende lichtval, de maat van de ruimte en de materialisatie.

Het komt misschien het beste tot uitdrukking in de bank die hij in 1970 voor het Kröller-Müller ontwierp: een strakke langwerpige bank van staal met een dun leren bekleding. Tijdloos. Een middel om bezoekers en gebruikers gelukkig te maken.

Wim Quist overleed afgelopen zaterdag op 91-jarige leeftijd in zijn woonplaats Amsterdam.