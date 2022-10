Bouwers: met belofte voor 900.000 nieuwe huizen belazert overheid de kluit

Luchtkastelen. Dat zijn volgens bouwers, ontwikkelaars en financiers de 900.000 woningen die provincies afgelopen donderdag aan het kabinet beloofden. ‘Als overheden vasthouden aan al hun eisen dan kan je afspreken wat je wilt, maar gaat het er niet van komen.’

Wooncrisis opgelost. Afgelopen donderdag zetten woonminister Hugo de Jonge en 12 provinciebestuurders in een Haags hotel feestelijk hun handtekening onder de komst van 917.193 nieuwbouwwoningen in acht jaar tijd, 11 procent meer dan er nu in Nederland staan.

Volgens de provincies kan dat aantal de komende acht jaar worden waargemaakt mits het kabinet een aantal obstakels uit de weg ruimt: de stikstofproblematiek, het tekort aan gemeenteambtenaren om vergunningen en bouwprocedures af te wikkelen en de te lage investeringen in de benodigde infrastructuur.

Alleen zien de bedrijven die al die huizen moeten ontwikkelen, financieren en bouwen het niet gebeuren. “Ik kan ook wel zeggen dat ik volgend jaar de Tour de France win,” zegt directeur Coen van Rooyen van branchevereniging WoningbouwersNL, voorheen NVB, “maar dan moeten er toch eerst heel veel dingen gebeuren: op z’n minst een fiets kopen en gaan oefenen.”

“Zoiets is hier ook het geval. De minister heeft aan de provincies gevraagd hoeveel huizen ze konden bouwen. Provincies hebben de gemeenten afgebeld: wat heb je liggen? Die hebben alle plannen uit de la gehaald en opgestuurd. Terwijl over een heel groot deel daarvan nog niet eens een besluit is genomen. Als je dat presenteert als haalbare plannen, belazer je de kluit.”

Glashard

Zo zijn in Noord-Holland van de 183.600 woningen die de provincie bij De Jonge heeft aangedragen er 81.000 glashard. “De betrokken gemeenteraden zijn akkoord, de bestemmingsplannen gewijzigd en de vergunningen verleend,” zegt Van Rooyen.

“Bij die ruim honderdduizend andere huizen is dat niet het geval,” aldus Van Rooyen. “Dat zijn vaak niet meer dan plannen, die nog het hele proces moeten doorlopen. Terwijl dat hele proces vijf tot tien jaar duurt. Nog afgezien van al die obstakels die volgens de provincies eerst moeten worden weggeruimd.”

En dat terwijl de bouwbranche volgens Van Rooyen verantwoordelijk gedeputeerde Cees Loggen van Noord-Holland nog zo heeft gewaarschuwd. “Wij hebben gehamerd op een realiteitstoets: noem nu alleen de woningen waarvan je weet dat ze er kunnen komen. Wij hebben de gedeputeerde voorgelegd: zou het niet beter zijn de minister mee te delen dat wat hij vraagt niet haalbaar is. Maar dit is er uitgekomen.”

Van makelaarsvereniging NVM, via de projectontwikkelaars van Neprom en de grote infrabouwers van Bouwend Nederland tot Vereniging Eigen Huis: iedereen verbaast zich over het overheids een-tweetje van donderdag waarbij de partijen die het allemaal moeten ontwikkelen, financieren, bouwen en verkopen aan de zijlijn staan.

Utopie

En dat terwijl de huizenambities van provincies en Rijk erop neerkomen dat de woonbranche in plaats van de gemiddeld 60.000 huizen per jaar die ze tot nu bouwden, er tot 2030 jaarlijks 110.000 moeten realiseren. Dat is een utopie, zeggen ze. Wat overigens ook donderdag bleek: in een brief aan de Tweede Kamer meldde De Jonge dat er dit jaar hoogstens 88.000 en volgend jaar 99.000 huizen bijkomen.

Eerder trokken wooncorporaties al aan de bel en waarschuwde de Amsterdamse woonwethouder Reinier van Dantzig al dat de woonambities niet worden gehaald.

Volgens de bouwbranche gaan de luchtkastelen van de overheid totaal voorbij aan de economische situatie. “Ik ben nu helemaal niet bezig met de overheid en al die obstakels als stikstof of een tekort aan ambtenaren,” zegt Maarten de Gruyter van de Amsterdamse projectontwikkelaar Boelens de Gruyter, “maar met hoe ik nog projecten realiseer.”

Met de torenhoge inflatie, die de kosten voor bouwmaterialen verder opjaagt, de exploderende energieprijzen vanwege de oorlog in Oekraïne en de rentestijgingen van de Europese Centrale Bank wordt het steeds lastiger om woningbouwprojecten van de grond te krijgen. “Het geld is weg. Commerciële beleggers zijn vanwege de hogere rente niet meer bereid te investeren, pensioenfondsen beleggen niet meer in vastgoed en buitenlandse investeerders vinden het hier te onzeker. En er zijn geen kopers voor koopwoningen.”

Storm

Boelens de Gruyter bouwt momenteel met twee projecten mee aan zo’n 900 woningen in Amsterdam. Maar wat daarna gebeurt, is onzeker. “We mogen blij zijn dat we de dingen die we nu realiseren, überhaupt nog kunnen financieren. Er komt economisch gezien een storm aan en het kan alleen maar slechter worden. De hele bouw komt daar nu door tot stilstand. Ik zal wel worden weggehoond, maar we staan nu op het punt dat de overheid beleggers financieel zal moeten stimuleren om nog in woningen te investeren.”

In plaats daarvan blijven overheden volgens de woninbouwbranche onhaalbare eisen stellen aan wat er wordt gebouwd en waar dat gebeurt. Zo moeten van de ruim 900.000 beloofde woningen er volgens minister De Jonge 250.0000 sociale huur (minder dan circa 750 euro per maand) en 350.000 ‘betaalbaar’ worden, wat een maandhuur van minder dan 1000 euro of een koopprijs onder de 355.000 euro inhoudt.

De Gruyter: “Een derde van het aantal woningen in Nederland zit al onder de sociale huurgrens. Die huizen zitten vol mensen die meer kunnen betalen, maar niet doorstromen omdat er onvoldoende huizen in het middensegment zijn die ook weer vol zitten met mensen die vanwege het woningtekort niet naar de vrije sector kunnen. Tegelijkertijd is er een hele groep mensen voor wie zelfs sociale huur te duur is, maar waarvoor nu niet wordt gebouwd.”

“Het kabinet moet heel snel beseffen dat het niet uitmaakt wat we bouwen, als het maar huizen zijn. Laten we alsjeblieft beginnen. De wensenlijstjes van de overheid zijn nog altijd veel te lang. Mijn kinderen krijgen ook niet alles van Sinterklaas wat op hun verlanglijstje staat. Als overheden vasthouden aan al hun eisen dan kan je afspreken wat je wilt, maar gaat het er niet van komen.”

Bouwen in het groen

Van Rooyen van WoningbouwersNL vindt het opvallend dat in de woondeal een heleboel obstakels niet zijn benoemd, zoals bouwen bij industrieterreinen (zoals in het Amsterdamse Haven-Stad) of de problemen met woningbouw rondom Schiphol. “Je moet je afvragen of het verstandig is onder de rook van Schiphol huizen neer te zetten,” zegt hij. “Maar dat betekent dat je dat elders moet doen. Alleen heeft de provincie alternatieven grotendeels dichtgetimmerd.”

Zo zijn van de 184.000 woningen die Noord-Holland belooft er maar 3000 in ‘beschermd landschap’ gepland. “Als je meters wil maken, moet je kijken naar gebieden waar je geen hinder hebt van vliegtuigen, industrie of omgevingslawaai. Bouwen in het groen wordt vaak uitgelegd als bouwen versus natuur. Maar dat kan je combineren.”

“Met de oplossing die nu wordt aangedragen: vooral huizen bouwen ín steden en dorpen, haal je die woningvraag nooit. En dat betekent bovendien dat dan al het groen uit woongebieden verdwijnt. Wil je dat dan?”