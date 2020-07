‘Bouwers blijven slordig bij oplevering nieuwbouwwoning’

Beeld ANP

De vereniging die zich inzet voor huiseigenaren maakte een analyse van ruim 14.000 opleveringskeuringen die bouwkundigen in 2019 in opdracht van kopers uitvoerden. De meeste bouwfouten troffen de keurmeesters aan in Ridderkerk. Bouwers lieten hier met gemiddeld 39 opleverpunten per nieuwbouwwoning flinke steken vallen en dat zullen kopers hebben ervaren.

Vooral gevels vertonen gebreken, gemiddeld zeven stuks. Beschadigde kozijnen en ramen, slecht of niet uitgevoerd schilderwerk, niet sluitende deuren en ramen, en een witte waas van zout en kalk op de stenen komen vaak voor. De keuken en badkamer volgen met gemiddeld vijf opleverpunten, veelal aan het sanitair. Fouten in installaties en verblijfsruimten zorgden voor gemiddeld drie opleverpunten.

Voorschouw

“De zorg en aandacht die nodig is om een nieuwe woning netjes en goed op te leveren is er niet altijd,” zegt Wike Wilbrink, belangenbehartiger bij Vereniging Eigen Huis. “Met een goede vooroplevering, ongeveer twee weken voordat de koper de sleutel krijgt, kunnen tekortkomingen tijdig worden gesignaleerd en hersteld. Het aantal opleveringsgebreken kan dan flink omlaag. Dan zijn kopers tevreden en voor bouwers is het een besparing van extra werk en kosten.”



Zo'n voorschouw is een goed idee, vindt Edwin Groot, directeur van stichting Klantgericht Bouwen. ,,Maar dan moet het wel allemaal zijn opgelost bij de oplevering, anders is ontevredenheid alleen maar groter en heeft de voorschouw geen zin gehad. Ook bij de oplevering kunnen veel van de twintig punten waar Eigen Huis het over heeft direct worden verholpen. Dan gaat een Manusje van alles mee die hier en daar een likje verf geeft of een klemmend raam verhelpt. Meestal is het met wat cosmetische ingrepen wel te verhelpen. Ik snap dat Eigen Huis zich afvraagt waarom aannemers dat niet zelf hebben gecheckt. Mijn verklaring is dat dat te maken heeft met de drukte. Met hun hoofd zijn ze alweer bij de volgende klus, bij wijze van spreken. Opvallend genoeg neemt het aantal fouten af in de crisis: dan steken bouwers meer tijd in de afwerking.”

Het aantal moet wel omlaag kunnen, denkt Groot, maar helemaal nul zal het nooit worden. “Dan komt iemand de randjes kitten en stoot daarbij tegen een raam, waardoor er een kras op zit. Dat kan gebeuren. Een raam vervangen is niet zo'n punt, maar voor de nieuwe bewoner natuurlijk wel irritant. Alles draait om een goede communicatie, dus bouwers doen er slim aan om medewerkers voor dit soort klussen te selecteren die daar goed in zijn. Te meer omdat het voor bouwbedrijven natuurlijk ook niet fijn is. Die willen hun zogenoemde faalkosten laag houden.”