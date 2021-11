Bouw middenhuur komt eindelijk op stoom in Amsterdam

Beeld Maarten Steenvoort

Dat staat in een kwartaalrapportage van wethouder Jakob Wedemeijer (wonen). Het middensegment in de woningmarkt is relatief nieuw en specifiek bedoeld voor mensen die te veel verdienen voor een sociale woning, maar te weinig om een huis te kunnen kopen of te kunnen huren in de vrije sector. Projectontwikkelaars krijgen korting op de grondprijs om middeldure huur te bouwen, in ruil moet de huurprijs onder de 1000 euro per maand blijven.

Momenteel heeft zo’n 7 procent van de Amsterdamse woningen een beschermde huur van tussen de 730 en 1041 euro (peiljaar 2019), ofwel het middensegment. De schaarste is hier enorm, omdat de bevolkingsgroep met een middeninkomen met 18 procent veel groter is. Het doel was daarom om tussen 2018 en en 2025 zeker 11.700 van dit soort woningen bij te bouwen, maar de afgelopen jaren lukte het steeds niet om de benodigde aantallen te halen. Nu is eindelijk een kentering zichtbaar.

Wedemeijer schrijft dat er dit jaar 1787 middeldure huurwoningen in aanbouw zijn genomen, met nog 1143 woningen in de planvoorraad. Onder gelijkblijvende economische omstandigheden zou het moeten lukken om dit jaar (ruim) boven de 2000 nieuwbouwappartementen te komen. Een deel van deze woningen gaat met voorrang naar politiemensen, zorgpersoneel en leraren. De huren blijven 25 jaar lang gemaximaliseerd, daarna mogen de ontwikkelaars ze in de vrije sector aanbieden. Sommige corporaties bouwen middenhuurcomplexen waar de huur altijd in het middensegment blijft.

Onvoldoende sociale huurwoningen

Voor de sociale huur blijft het vooruitzicht onverminderd slecht. De teller staat nu op 1111 nieuwe sociale huurwoningen, veel te weinig om de doelstelling van 2500 nieuwe sociale huurwoningen dit jaar te halen. Maar wethouder Wedemeijer wil er bij de woningcorporaties nog niet op aandringen dat zij de verkoop van huizen opschorten. “Er zijn nog allerlei financiële regels zoals de verhuurdersheffing en claims op duurzaamheid, dat is nog niet zo eenvoudig.” Jaarlijks verkopen de Amsterdamse volkshuisvesters enkele honderden sociale huurwoningen op de vrije markt.

Wel reageerde Wedemeijer donderdag enthousiast op een suggestie van het CDA om een grens te stellen aan de maximale omvang van nieuw te bouwen woningen. De laatste tijd worden diverse reusachtige penthouses aangeboden, zoals een appartement van ruim 770 vierkante meter in Amsterdam-Noord en een woning van 500 vierkante meter aan de Oranje Nassaulaan in Zuid.

Wat het CDA betreft komt er ook een grens aan hoe groot een huis mag worden, gezien de enorme schaarste. CDA-raadslid Diederik Boomsma doet daarbij de suggestie van 350 vierkante meter als bovengrens. Wedemeijer voelt daar wel voor. “De gemeente kan vragen om niet meer ruimte in te nemen dan een bepaald maximum, dit wil ik graag gaan uitzoeken.”