Bouw hard geraakt door boerenprotest: ‘We sluiten acties zeker niet uit’

De bouw wordt hard geraakt door het boerenprotest. Kan Nederland zich, na agrarische blokkades met tractors, opmaken voor acties met bulldozers en bouwkranen?

Branchevereniging Bouwend Nederland en vakbonden FNV en CNV willen dat het kabinet via een noodwet regelt dat ondanks de stikstofproblematiek weer bouwvergunningen worden verleend. Ook in de vier provincies die deze week onder druk van boerenprotesten zijn gestopt met bouwtoestemming.

Friesland, Gelderland, Overijssel en Drenthe besloten de afgelopen dagen, met trekkers voor de deur van provinciehuizen, het recht op stikstofuitstoot dat boeren overhouden, niet langer te gebruiken om de emissies van nieuwbouwprojecten te compenseren.

In Den Haag eisen regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie nu dat álle provincies hun stikstofregels zo temperen. Groningen en Noord-Holland houden ondanks het agrarisch verzet hun poot tot nu toe stijf. Minister Carola Schouten (Landbouw) overlegt daarover donderdag met de provincies.

Zo’n landelijke maatregel kan desastreus uitpakken voor bouwprojecten die nu nog niet getroffen worden door stikstofmaatregelen, zoals Amsterdamse woningbouwplannen of de uitbreiding van Schiphol.

Bestuurlijke zwakte

Aannemers maken zich grote zorgen over het gemak waarmee provincies en politiek ingaan op eisen van boeren. “Hierdoor hebben we nog minder mogelijkheden om de stikstofproblematiek aan te pakken,” zegt een woordvoerder van Bouwend Nederland. “We maken ons ernstige zorgen over deze bestuurlijke zwakte.”

De werkgevers trekken gelijk op met de vakbonden. “Het kabinet moet dit probleem sneller aanpakken en oplossen,” zegt bestuurder Gijs Lokhorst van CNV Vakmensen. “Dit is niet goed voor de bouwbedrijven en voor de medewerkers in de bouw, slecht voor de enorme vraag naar huisvesting en slecht voor de Nederlandse economie. Als er niet snel maat­regelen komen, sluiten we acties zeker niet uit. Als we nog langer wachten, raken bouw­vakkers werkloos en gaan bedrijven failliet.”

Raad van State

Terwijl de landbouw goed is voor 46 procent van de stikstofuitstoot in Nederland, wordt de bouw op één hoop gegooid met de handel, dienstensector en overheid, die tezamen goed zijn voor 0,6 procent van alle stikstof in ons land.

Toch wordt de bouw nu het hardst getroffen door zowel de geslaagde boerenacties als de stikstofuitspraak van de Raad van State, die afgelopen mei het landelijke beleid doorkruiste om stikstof­regels te negeren.

De bouwbranche wijst erop dat de landbouwsector ondanks stikstofbeperkingen in elk geval kan doorwerken. Bouwprojecten, die alleen stikstof uitstoten tijdens de bouw, liggen helemaal stil.