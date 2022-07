Bouterse: geen voorbedachte rade bij Decembermoorden

Voormalig president Desi Bouterse zag er vrijdag bij aankomst bij de rechtbank ontspannen uit. Beeld AFP

“Er is niet vergaderd over het doden”, zei de 76-jarige politicus vrijdag tijdens de behandeling van zijn strafzaak in hoger beroep. Bouterse refereert hiermee aan de getuigenis van de inmiddels overleden ex-militair Ruben Rozendaal. De medecouppleger riep Bouterse voor zijn dood op de waarheid te vertellen over de Decembermoorden en verklaarde in 2012 en 2017 voor de krijgsraad dat Bouterse op cruciale momenten aanwezig was in Fort Zeelandia.

Zijn verklaring was een flinke tegenslag voor de oud-president, maar volgens Bouterse zou uit de getuigenis nooit zijn gebleken dat er overleg is geweest over het doden van de vijftien geëxecuteerde tegenstanders. Ook zouden de ontlastende verklaringen niet zijn opgenomen in de processtukken.

Decembermoorden

De zaak draait om de dood van vijftien politieke tegenstanders van Bouterse die op 8 december 1982 door militairen werden vermoord in Fort Zeelandia in Paramaribo. Bouterse leidde destijds het militaire bewind in Suriname, nadat hij in 1980 met andere militairen een staatsgreep had gepleegd.

Verschillende getuigen verklaarden dat Bouterse op het moment van de executies aanwezig was in Fort Zeelandia. De slachtoffers zouden daar in zijn werkkamer één voor één aan hem zijn voorgeleid, waarna hij persoonlijk hun doodvonnis velde. Bouterse is als hoofdverdachte eind 2019 veroordeeld tot twintig jaar cel. Hij is eerder nooit op zittingen verschenen. Vrijwel direct na zijn veroordeling kondigde hij aan in beroep te gaan.

Nog vier verdachten

Behalve Bouterse staan nog vier andere verdachten terecht bij het hof van justitie. Advocaat Irwin Kanhai neemt ook voor hen de verdediging op zich. De raadsman heeft zeven getuigen opgeroepen.