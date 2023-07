Bosbranden op Corfu waarschijnlijk aangestoken, op Rhodos einde nog niet in zicht

De bosbrand op Corfu is 's nachts te zien. Beeld Julia Dzhyzhevska via REUTERS

Griekse media melden inmiddels tientallen bosbranden in het land, dat wordt geteisterd door hitte. Bijna 2500 personen op zijn in de nacht van zondag op maandag geëvacueerd van het toeristische Griekse eiland Corfu. Ook op het eiland Evia vinden evacuaties plaats. Op Rhodos werden vanwege natuurbranden al eerder mensen op grote schaal in veiligheid gebracht.

Op Corfu gaat het waarschijnlijk om brandstichting, vertelt Giorgos Mahimaris, burgemeester van Noord-Corfu aan staatspersbureau APA-MPA. “Er waren vier branden die tegelijkertijd begonnen. We moeten wachten op het onderzoek, maar de eerste onofficiële veronderstelling van de brandweer is dat het brandstichting was. Branden kunnen niet tegelijkertijd op vier plaatsen ontstaan.”

De meeste bosbranden op Corfu zijn inmiddels onder controle. Bewoners en toeristen zijn opgevangen in het Agios Markos-stadion en het gemeentelijk theater van Corfu. Op het eiland Evia en op het schiereiland Peloponnesos werden ook grote branden gemeld. Daar werden tal van dorpen geëvacueerd. Volgens de reddingsdienst is er tot nu toe niemand gewond geraakt.

Hittegolf

Op Rhodos woeden al een week grote bosbranden. Bijna 20.000 personen zijn daar in veiligheid gebracht, onder wie Nederlandse vakantiegangers.

De vuurhaarden zijn onbeheersbaar, vertelt de locoburgemeester van het eiland, Konstantinos Taraslias. Een extra uitdagingen is opvang: duizenden toeristen zijn geëvacueerd en zitten zonder dak boven het hoofd.

Griekenland heeft, net als de rest van Zuid-Europa, momenteel te maken met een langdurige hittegolf. Vooral op het vasteland komt het kwik boven de 40 graden uit, meldt Weeronline. De eerste dagen van de week zijn middagtemperaturen van lokaal 45 graden mogelijk. Door de hitte en droogte houdt de kans op bosbranden aan. Met temperaturen rond de 35 graden is het op de eilanden iets minder heet, maar door de felle zon is het niet uitgesloten dat er meer branden ontstaan. Pas donderdag koelt het wat af.

Oproep Ga jij op vakantie naar Corfu, Rhodos of andere delen van Griekenland waar bosbranden woeden? Of ben je daar al? Het Parool komt graag met je in contact: mail naar redactie@parool.nl.

